Австралия в плей-оффе, а Тунис проучил действующих чемпионов мира

Первый матч у обеих команд прошел относительно вяло, если не считать забитого Тунисом на восьмой минуте гола Франции. Но его не засчитали из-за офсайда. Оба матча завершились ничейным счетом.

Второй тайм ознаменовался очень интересными атаками команд-аутсайдеоров. Австралийцы забили гол датчанам, а туниссцы в свою очередь забили гол французам – уже без офсайдов. Автор гола на 58-й минуте - Вахри Хазри. Франция отреагировала на изменение ситуации заменами, на поле вышли такие титаны как Мбаппе и Гризман, но существенно улучшить ситуацию они не смогли.

В добавочное время французы пытаются взять ворота противника штурмом, но судьба сегодня явно не на их стороне. Хотя, нет. На последней минуте Гризман закатил тот самый единственный гол за Францию и счет стал 1:1. И потрясающая концовка - арбитр после пересмотра отменил этот гол!