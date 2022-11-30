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Австралия в плей-оффе, а Тунис проучил действующих чемпионов мира

rus.postimees.ee
Австралия в плей-оффе, а Тунис проучил действующих чемпионов мира
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Али бен Ромдан посылает мяч в матче Туниса с Францией, ЧМ 2022, Катар.
Али бен Ромдан посылает мяч в матче Туниса с Францией, ЧМ 2022, Катар. Фото: Nick Potts

Продолжается третий тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Первыми сразились команды группы D: Австралия – Дания и Франция – Тунис.

Первый матч у обеих команд прошел относительно вяло, если не считать забитого Тунисом на восьмой минуте гола Франции. Но его не засчитали из-за офсайда. Оба матча завершились ничейным счетом.

Второй тайм ознаменовался очень интересными атаками команд-аутсайдеоров. Австралийцы забили гол датчанам, а туниссцы в свою очередь забили гол французам – уже без офсайдов. Автор гола на 58-й минуте - Вахри Хазри. Франция отреагировала на изменение ситуации заменами, на поле вышли такие титаны как Мбаппе и Гризман, но существенно улучшить ситуацию они не смогли.

В добавочное время французы пытаются взять ворота противника штурмом, но судьба сегодня явно не на их стороне. Хотя, нет. На последней минуте Гризман закатил тот самый единственный гол за Францию и счет стал 1:1. И потрясающая концовка - арбитр после пересмотра отменил этот гол! 

Итоги: Австралия выходит в плей-офф, Тунис - Франция - 1:0.

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