«Новости в 7» за 30 ноября: Кая Каллас в Йыхви, как звучит сирена оповещения, чьи рисунки украсили окна мэрии Таллинна и какие ювелирные украшения в моде

Сегодня в выпуске:

- Премьер-министр Кая Каллас сегодня отправилась с визитом на Северо-восток Эстонии. С кем она встречалась и какие темы обсуждались - в репортаже нашего корреспондента в регионе

- Новости по нашей стране: полиция раскрыла очередную схему мошенничества, когда и насколько повысятся цены на проезд в общественном транспорте Таллинна, и с какими лекарствами в аптеках наблюдаются перебои

- Эстония обновляет системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Как жители страны будут узнавать об опасности, какой звук издают новые сирены и в каких городах их установят?

- Окна столичной мэрии украсили создающие праздничное настроение трогательные рождественские рисунки и поделки. Кто стал их авторами и почему этот проект носит также и социальный характер, выяснял наш корреспондент.

- Международная панорама: из-за чего жизнь курортов в турецкой Анталье оказалась парализованной, кого выбрали самой красивой девушкой на планете в этом году

- В предпраздничные дни значительно вырастает спрос на ювелирные изделия. Мы отправились в несколько популярных магазинов, чтобы выяснить обстановку и изучить модные тенденции!