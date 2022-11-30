Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 ноября: Кая Каллас в Йыхви, как звучит сирена оповещения, чьи рисунки украсили окна мэрии Таллинна и какие ювелирные украшения в моде
Сегодня в выпуске:
- Премьер-министр Кая Каллас сегодня отправилась с визитом на Северо-восток Эстонии. С кем она встречалась и какие темы обсуждались - в репортаже нашего корреспондента в регионе
- Новости по нашей стране: полиция раскрыла очередную схему мошенничества, когда и насколько повысятся цены на проезд в общественном транспорте Таллинна, и с какими лекарствами в аптеках наблюдаются перебои
- Эстония обновляет системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Как жители страны будут узнавать об опасности, какой звук издают новые сирены и в каких городах их установят?
- Окна столичной мэрии украсили создающие праздничное настроение трогательные рождественские рисунки и поделки. Кто стал их авторами и почему этот проект носит также и социальный характер, выяснял наш корреспондент.
- Международная панорама: из-за чего жизнь курортов в турецкой Анталье оказалась парализованной, кого выбрали самой красивой девушкой на планете в этом году
- В предпраздничные дни значительно вырастает спрос на ювелирные изделия. Мы отправились в несколько популярных магазинов, чтобы выяснить обстановку и изучить модные тенденции!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 ноября.