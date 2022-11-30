В связи со значительным ростом цен на сырье, газ и электроэнергию заведение общественного питания Kesklinna Päevakas, расположенное в самом центре Курессааре, решило закрыть свои двери. Последний день работы Päevakas – 9 декабря.
Удар по общепиту: еще одно заведение объявило о закрытии
Удар по общепиту: еще одно заведение объявило о закрытии
По словам владельца заведения Тармо Випре, они продолжат обслуживать островитян в Päevakas в бизнес-центре Ringtee. Они также предлагают услуги кейтеринга, и интернет-магазин будет продолжать функционировать в прежнем режиме. По словам Випре, также есть возможность заказывать еду на предприятия, компания может сама организовать транспорт.
«Во время открытия Kesklinna Päevakas мы не могли заранее спланировать такое повышение цен, и нам приходится принимать трудное решение закрыть одно из заведений Päevakas, – пояснил он. – Работа Ringtee Päevakas не изменится, и мы будем продолжать в том же духе».
По словам Тармо Випре, в связи с закрытием будет выставлена на продажу также кухонная мебель Kesklinna Päevakas и т.д.
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