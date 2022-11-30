Удар по общепиту: еще одно заведение объявило о закрытии

По словам владельца заведения Тармо Випре, они продолжат обслуживать островитян в Päevakas в бизнес-центре Ringtee. Они также предлагают услуги кейтеринга, и интернет-магазин будет продолжать функционировать в прежнем режиме. По словам Випре, также есть возможность заказывать еду на предприятия, компания может сама организовать транспорт.

«Во время открытия Kesklinna Päevakas мы не могли заранее спланировать такое повышение цен, и нам приходится принимать трудное решение закрыть одно из заведений Päevakas, – пояснил он. – Работа Ringtee Päevakas не изменится, и мы будем продолжать в том же духе».