Мужчина думал, что нашел золото: оказалось, он обнаружил кое-что ценнее

Он отнес камень домой и делал все, чтобы его разбить. Хоул был уверен, что внутри камня находится золото. Однако он так и не смог расколоть «камень», поэтому несколько лет хранил его, а затем отнес в Мельбурнский музей для идентификации. Там и выяснилось, что он нашел редкий метеорит.

«У предмета был такой скульптурный вид с ямочками. Когда метеориты проходят через атмосферу, они тают снаружи и атмосфера лепит их, образуя ямочки на поверхности», – рассказал геолог Мельбурнского музея Дермот Генри.

По словам Генри, за 37 лет работы в музее он изучил тысячи камней, но только два из них оказались настоящими метеоритами. И этот был одним из них.

«Если вы увидите такой камень на Земле и поднимете его, он не будет таким уж тяжелым», – сказал геолог Мельбурнского музея Билл Берз в интервью The Sydney Morning Herald.

Исследователи опубликовали научную статью с описанием метеорита возрастом 4,6 миллиарда лет, который они назвали Мэриборо (англ. – Maryborough).

Он весит 17 кг, и, сделав небольшой надрез с помощью пилы, исследователи обнаружили, что в нем содержится высокий процент железа.

Хотя ученые еще не знают, откуда появился метеорит и как долго он мог находиться на Земле, у них есть некоторые предположения.

«Этот конкретный метеорит, скорее всего, из пояса астероидов между Марсом и Юпитером – астероиды, которые столкнулись друг с другом, вытолкнули его оттуда, и однажды он столкнулся с Землей», – предположил Генри.

Углеродный анализ показал, что метеорит находился на Земле от 100 до 1000 лет, и в период с 1889 по 1951 год было несколько наблюдений подобных метеоритов, что может согласовываться с его попаданием на нашу планету.