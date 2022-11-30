В 2015 году Дэвид Хоул занимался любительскими раскопками недалеко от Мельбурна, Австралия. Вооружившись металлоискателем, он обнаружил нечто необычное – очень тяжелый «камень», рассказывает Rus.TVNET со ссылкой на Science Alert.
Мужчина думал, что нашел золото: оказалось, он обнаружил кое-что ценнее
Он отнес камень домой и делал все, чтобы его разбить. Хоул был уверен, что внутри камня находится золото. Однако он так и не смог расколоть «камень», поэтому несколько лет хранил его, а затем отнес в Мельбурнский музей для идентификации. Там и выяснилось, что он нашел редкий метеорит.
«У предмета был такой скульптурный вид с ямочками. Когда метеориты проходят через атмосферу, они тают снаружи и атмосфера лепит их, образуя ямочки на поверхности», – рассказал геолог Мельбурнского музея Дермот Генри.
По словам Генри, за 37 лет работы в музее он изучил тысячи камней, но только два из них оказались настоящими метеоритами. И этот был одним из них.
«Если вы увидите такой камень на Земле и поднимете его, он не будет таким уж тяжелым», – сказал геолог Мельбурнского музея Билл Берз в интервью The Sydney Morning Herald.
Исследователи опубликовали научную статью с описанием метеорита возрастом 4,6 миллиарда лет, который они назвали Мэриборо (англ. – Maryborough).
Он весит 17 кг, и, сделав небольшой надрез с помощью пилы, исследователи обнаружили, что в нем содержится высокий процент железа.
Хотя ученые еще не знают, откуда появился метеорит и как долго он мог находиться на Земле, у них есть некоторые предположения.
«Этот конкретный метеорит, скорее всего, из пояса астероидов между Марсом и Юпитером – астероиды, которые столкнулись друг с другом, вытолкнули его оттуда, и однажды он столкнулся с Землей», – предположил Генри.
Углеродный анализ показал, что метеорит находился на Земле от 100 до 1000 лет, и в период с 1889 по 1951 год было несколько наблюдений подобных метеоритов, что может согласовываться с его попаданием на нашу планету.
Исследователи говорят, что метеорит Мэриборо встречается гораздо реже, чем золото, что делает его еще более ценным с научной точки зрения. Это один из 17 метеоритов, когда-либо зарегистрированных в австралийском штате Виктория.