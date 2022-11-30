Во вторник, 29 ноября, в Валгаской основной школе 16-летний подросток напал на своего одноклассника, который в результате этого получил травмы.
Инцидент в школе: подросток напал на своего одноклассника
Возбуждено уголовное дело
Инцидент в школе: подросток напал на своего одноклассника
«Пострадавшего юношу на всякий случай доставили в травмпункт для проверки состояния здоровья, после чего его отпустили домой», – сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.
Для расследования обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.