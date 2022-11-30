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Инцидент в школе: подросток напал на своего одноклассника

Возбуждено уголовное дело
Тийт Лойм
, репортер
Инцидент в школе: подросток напал на своего одноклассника
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Драка. Фото иллюстративное.
Драка. Фото иллюстративное. Фото: Remo Tõnismäe

Во вторник, 29 ноября, в Валгаской основной школе 16-летний подросток напал на своего одноклассника, который в результате этого получил травмы. 

«Пострадавшего юношу на всякий случай доставили в травмпункт для проверки состояния здоровья, после чего его отпустили домой», – сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Для расследования обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении. 

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