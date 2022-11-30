Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил телеканалу Си-эн-эн, что страны НАТО намерены инвестировать в производство боеприпасов для вооружений советского образца, которые остаются на вооружении украинской армии, передает в своем телеграм-канале «Русская служба Би-би-си».
Блинкен: НАТО намерена инвестировать в производство боеприпасов советского образца
Блинкен: НАТО намерена инвестировать в производство боеприпасов советского образца
«Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить [украинскую армию] тем, что ей нужно и что для нее будет эффективно. Сюда входят и системы вооружений советской эпохи, которые находятся в инвентаре ВСУ десятилетиями – например, мы обеспечиваем поставку боеприпасов для таких вооружений. В ряде случаев это значит, что нужно производить что-то, что уже давно не производится», – сказал Блинкен.
В воскресенье газета New York Times сообщила, что члены альянса обсуждают возможность инвестиций в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство артиллерийских снарядов советской эпохи.