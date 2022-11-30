Блинкен: НАТО намерена инвестировать в производство боеприпасов советского образца

«Мы рассматриваем все варианты, чтобы обеспечить [украинскую армию] тем, что ей нужно и что для нее будет эффективно. Сюда входят и системы вооружений советской эпохи, которые находятся в инвентаре ВСУ десятилетиями – например, мы обеспечиваем поставку боеприпасов для таких вооружений. В ряде случаев это значит, что нужно производить что-то, что уже давно не производится», – сказал Блинкен.