«Исламское государство» сообщило о смерти своего лидера

Представитель группировки сообщил в ее телеграм-канале, что аль-Курайши был убит в бою с теми, кого он назвал «врагами Господа», однако не дал других подробностей.

Официальный представитель администрации президента США Джон Кирби приветствовал сообщение о смерти лидера «ИГ», однако отметил, что Вашингтон пытается получить больше информации о произошедшем.

Абу аль-Хасан Аль-Курайши возглавил «ИГ» в марте этого года, после того, как на северо-востоке Сирии был убит предыдущий лидер группировки.

Террористический «Халифат» ИГ когда-то занимал территорию в 88 тыс. квадратных километров, от восточного Ирака до западной Сирии. Под игом террористов жило около восьми миллионов человек.

В 2017 и 2018 годах «ИГ» была разбита на поле боя, сначала в Ираке, а потом в Сирии. Однако группировка продолжает брать на себя ответственность за нападения, такие как взрыв в шиитской мечети в городе Кундуз на севере Афганистана. В результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, этот теракт стал крупнейшим с момента вывода американских войск из страны.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: