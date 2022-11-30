Бои за Бахмут: почему Россия так упорно стремится захватить этот город?

Но не стоит недооценивать опасность прогрызания украинской обороны к югу от Бахмута. ВСУ перебрасывают туда подкрепления, и довольно крупные.

Почему российская армия так настойчиво стремится взять Бахмут?

На разных этажах российской военно-политической машины мотивация может быть разной. Политическому руководству и средствам пропаганды нужна позитивная информационная картина. Российские войска давно не добивались успехов на украинском фронте, череда поражений вызывает уныние и апатию как на передовой, так и в тылу. Взятие Бахмута могло бы поднять боевой дух сторонников продолжения войны.

Карта боевых действий в Донбассе Фото: BBC

Для российского военного командования Бахмут представляет стратегический интерес. В случае его занятия создается угроза снабжению правого фланга украинских подразделений, осаждающих район Кременной и планирующих наступать на Лисичанск и Северодонецк. Кроме того, захват Бахмута открыл бы российским войскам поле для маневра и вынудил ВСУ тратить силы на обустройство новых оборонительных рубежей – а это нелёгкая задача в зимних условиях.

Не последнюю роль играет и желание российского командования сохранить инициативу на этом участке фронта и не дать ВСУ возможности высвободить резервы для наступления на других направлениях - на юге Запорожья и севере Луганской области.