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Министр поддерживает незаметное исчезновение советских памятников

Марко Суурмяги
Министр поддерживает незаметное исчезновение советских памятников
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Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг. Фото: Elmo Riig

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг во время визита в Вильяндимаа порадовалась, что снос совестких памятников не вызвал здесь никаких конфликтов, и она считает разумным убирать монументы как можно незаметнее.

«Это в некоторой степени преднамеренно», – прокомментировала она выданные предписания, что снос советских памятников и замена их на надгробия с нейтральным посланием может быть мероприятием, о котором не уведомляют заранее и к которому не привлекают много внимания.

По словам министра, правильно, что в Вильянди советский обелиск Ярвеотса снесли рано утром, в шесть часов. Однако история о том, что обелиск в Каркси-Нуйа был украден и теперь полиция и прокуратура должны расследовать этот инцидент, заставила ее усмехнуться. «Надеюсь, это единичная непонятная гражданская инициатива, – сказала она. – И уголовное дело также может быть прекращено, если выяснится, что никто не получил материальный ущерб».

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