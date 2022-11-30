Министр поддерживает незаметное исчезновение советских памятников

«Это в некоторой степени преднамеренно», – прокомментировала она выданные предписания, что снос советских памятников и замена их на надгробия с нейтральным посланием может быть мероприятием, о котором не уведомляют заранее и к которому не привлекают много внимания.

По словам министра, правильно, что в Вильянди советский обелиск Ярвеотса снесли рано утром, в шесть часов. Однако история о том, что обелиск в Каркси-Нуйа был украден и теперь полиция и прокуратура должны расследовать этот инцидент, заставила ее усмехнуться. «Надеюсь, это единичная непонятная гражданская инициатива, – сказала она. – И уголовное дело также может быть прекращено, если выяснится, что никто не получил материальный ущерб».