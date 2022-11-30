Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг во время визита в Вильяндимаа порадовалась, что снос совестких памятников не вызвал здесь никаких конфликтов, и она считает разумным убирать монументы как можно незаметнее.
Для подписчиков
Министр поддерживает незаметное исчезновение советских памятников
Министр поддерживает незаметное исчезновение советских памятников
«Это в некоторой степени преднамеренно», – прокомментировала она выданные предписания, что снос советских памятников и замена их на надгробия с нейтральным посланием может быть мероприятием, о котором не уведомляют заранее и к которому не привлекают много внимания.
Ключевые слова