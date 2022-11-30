Саудиты еле вытащили гол, спорный пенальти Аргентины: кто в плей-оффе?

Польша – Аргентина. Голкипер зацепил Месси по лицу и был назначен пенальти. Момент был очень спорным, многие посчитали, что штрафной был назначен незаслуженно, но арбитр решил иначе. Месси этот гол не забил – вратарь поляков отразил удар. В последние минуты первого тайма у ворот поляков развернулась настоящая битва, польский голкипер творил чудеса, отражая мячи аргентинцев. На перерыв команды уходят с нулевым счетом.

Второй тайм – и в первую же минуту Аргентина (Алексис Мак Аллистер) забила гол. И тут же первый гол саудитам забила Мексика. И на 53-й минуте Луис Чавес (Мексика) закатил второй гол соперникам. И спустя еще несколько минут в ворота саудитов влетел третий мяч, но из-за офсайда его не засчитали. Еще один мяч мексиканцы забили в ворота Саудовской Аравии ближе к концу матча, но тоже офсайд. Кстати, спустя несколько минут Аль-Уваис, вратарь саудитов, спас ворота и в ходе розыгрыша стандарта. И на последней минуте добавленного времени саудиты забивают свой гол! Первый и единственный в этом матче. Автор - Салем Альдавсари.