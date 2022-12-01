Вопроса нет ⟩ Дед расстрелян, но значит, иначе никак: люди на улице делятся сокровенным

Томас: «Мне кажется, что самостоятельно так хорошо Эстония уже не справляется. Она привыкла с этими деньгами Евросоюза. Наша власть привыкла к тому, что оттуда получает. И мы сами тоже за эти годы, которые вместе в ЕС, тоже привыкли. А когда все это начиналось, помните, когда еще голосование было о том, вступать или не вступать, брать ли евро? Очень многие люди были против. Сейчас для нас как-то странно, если бы мы не были в ЕС. Я не представляю, если бы мы не были в ЕС и жили бы со своими кронами. Просто мы не знаем этого, предполагать можем, но не знаем, что было бы».