С 1 декабря в Эстонии разрешены только зимние шины для северного климата

Об этом напомнила пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что соответствующий тип покрышек помечен маркировкой, изображающей три горные вершины и снежинку. Такая резина имеет более мягкий состав и предназначена для использования в северных странах.

В то же время на эстонском рынке до сих пор можно встретить шины с маркировкой M+S, которые на самом деле не предназначены для использования суровой зимой, а скорее подходят для использования в странах с теплой зимой, где в основном идет мокрый снег.

С 2019 года обязательно должны использовать зимние шины также автомобили с кузовом типа L6e (так называемые мопед-автомобили) и транспортные средства группы L7e (ATV).

По-прежнему обязательным является использование зимней резины на автомобилях категории M1 (автомобиль с числом мест до восьми), N1 (фургон, полная масса которого не превышает 3,5 тонны) и O2 (прицеп, полная масса которого превышает 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны).

В Эстонии разрешено пользоваться шипованными шинами с 15 октября до 31 марта. В виде исключения при зимних погодных и дорожных условиях шипованными шинами можно также пользоваться с 1 октября по 30 апреля.