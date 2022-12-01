В Таллинне машина сбила на пешеходном переходе 14-летнего велосипедиста

Инцидент имел место около 17.15 рядом со зданием номер 45 по улице Пунане. Автомобиль Toyota Prius, которым управлял 22-летний мужчина, совершал поворот направо и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.