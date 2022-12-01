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В Таллинне машина сбила на пешеходном переходе 14-летнего велосипедиста

rus.postimees.ee
В Таллинне машина сбила на пешеходном переходе 14-летнего велосипедиста
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Велосипед.
Велосипед. Фото: Toomas Tatar/Postimees

В среду, 30 ноября, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент имел место около 17.15 рядом со зданием номер 45 по улице Пунане. Автомобиль Toyota Prius, которым управлял 22-летний мужчина, совершал поворот направо и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.

Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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