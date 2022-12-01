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На стартовом этапе Кубка мира по биаотлону эстонки не открыли счет

rus.postimees.ee
На стартовом этапе Кубка мира по биаотлону эстонки не открыли счет
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Сусан Кюльм на этапе Кубка мира в Отепя.
Сусан Кюльм на этапе Кубка мира в Отепя. Фото: Tairo Lutter

На первом этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти, накануне была преодолена стандартная 15-километровая дистанция, на которой никто из эстонок не прошел на позиции, позволяющие получить очки – то есть в число 40 лучших.

Лучшее место у Сусан Кюльм – 53-е место (три штрафных минуты, +6.07,4), свой восьмой этап Кубка мира выиграла шведка Ханна Эберг (1; 43.53,8).

Кюльм сумела пройти первые три круга стрельбы с чистыми листами, но ошиблась в трех встрелах на последнем круге и потеряла надежду на место в первой тридцатке.

Регина Эрмитс не ошиблась в двух первых кругах, но на последних набрала три штрафных минуты и заняла 62-е место (+6.52,4). У Туули Томингас была технические проблемы с винтовкой, которые особенно ярко проявились пр стрельбе лежа. В общей сложности она допустила ошибки в пяти выстрелах и завершила гонку на 66-м месте (+7.15,9).

В гонке также должна была принять участие и Йоханна Талихярм, но во вторник она сообщила, что из-за короновируса вынуждена пропустить сореновнования.

Сегодня в Контиолахти пройдет эстафета. Мужская гонка 4x7,5 км начнется в 12.00, женская – 4х6 км – в 14.35.

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