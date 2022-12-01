На первом этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти, накануне была преодолена стандартная 15-километровая дистанция, на которой никто из эстонок не прошел на позиции, позволяющие получить очки – то есть в число 40 лучших.
На стартовом этапе Кубка мира по биаотлону эстонки не открыли счет
Лучшее место у Сусан Кюльм – 53-е место (три штрафных минуты, +6.07,4), свой восьмой этап Кубка мира выиграла шведка Ханна Эберг (1; 43.53,8).
Кюльм сумела пройти первые три круга стрельбы с чистыми листами, но ошиблась в трех встрелах на последнем круге и потеряла надежду на место в первой тридцатке.
Регина Эрмитс не ошиблась в двух первых кругах, но на последних набрала три штрафных минуты и заняла 62-е место (+6.52,4). У Туули Томингас была технические проблемы с винтовкой, которые особенно ярко проявились пр стрельбе лежа. В общей сложности она допустила ошибки в пяти выстрелах и завершила гонку на 66-м месте (+7.15,9).
В гонке также должна была принять участие и Йоханна Талихярм, но во вторник она сообщила, что из-за короновируса вынуждена пропустить сореновнования.
Сегодня в Контиолахти пройдет эстафета. Мужская гонка 4x7,5 км начнется в 12.00, женская – 4х6 км – в 14.35.