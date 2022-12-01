На стартовом этапе Кубка мира по биаотлону эстонки не открыли счет

Лучшее место у Сусан Кюльм – 53-е место (три штрафных минуты, +6.07,4), свой восьмой этап Кубка мира выиграла шведка Ханна Эберг (1; 43.53,8).

Кюльм сумела пройти первые три круга стрельбы с чистыми листами, но ошиблась в трех встрелах на последнем круге и потеряла надежду на место в первой тридцатке.

Регина Эрмитс не ошиблась в двух первых кругах, но на последних набрала три штрафных минуты и заняла 62-е место (+6.52,4). У Туули Томингас была технические проблемы с винтовкой, которые особенно ярко проявились пр стрельбе лежа. В общей сложности она допустила ошибки в пяти выстрелах и завершила гонку на 66-м месте (+7.15,9).

В гонке также должна была принять участие и Йоханна Талихярм, но во вторник она сообщила, что из-за короновируса вынуждена пропустить сореновнования.