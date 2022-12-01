Рождественский подарок: плата за сетевую услугу снова вырастет

«Для своей ежедневной работы электросеть сама по себе нуждается в определенном количестве энергии, и в этом году расходы на энергообеспечение выросли для Elektrilevi почти в 2,5 раза. На сегодняшний день можно привести следующие цифры: из-за резких скачков цен в 2022 году расходы на электричество для Elektrilevi выросли более чем на 14 миллионов евро. Повышение сетевой платы необходимо для того, чтобы обеспечить наличие средств, которые требуются для покупки рассеиваемой электроэнергии, а также для того, чтобы мы имели возможность продолжать обслуживать и развивать сеть», – прокомментировал ситуацию председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм в переданном пресс-релизе.