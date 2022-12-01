Долгое время являвшийся лидером на эстонских марафонских состязаниях, кениец Ибрагим Мукунга пару месяцев назад сдал положительную допинг- пробу. Теперь легкоатлет вынужден покинуть страну.
У попавшегося на допинге марафонца Мукунги отберут вид на жительство в Эстонии
У попавшегося на допинге марафонца Мукунги отберут вид на жительство в Эстонии
28 ноября «Ыхтулехт» написал, что вид на жительство Мукунги аннулирован, и он вынужден улететь из Эстонии.
«Да, это действительно так – Департамент полиции и погранохраны начал производство по аннулированию ВНЖ, поскольку данный человек больше не подходит под получения выдачи вида на жительство», - уточнила «Постимеэсу» пресс-секретарь ведомства Керли Вирк.
В данный момент спортсмену, в допинг-пробе которого обнаружили норандростерон, назначено первичное отстранение от соревнований. Окончательное наказание еще обсуждается.