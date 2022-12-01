У попавшегося на допинге марафонца Мукунги отберут вид на жительство в Эстонии

28 ноября «Ыхтулехт» написал, что вид на жительство Мукунги аннулирован, и он вынужден улететь из Эстонии.

«Да, это действительно так – Департамент полиции и погранохраны начал производство по аннулированию ВНЖ, поскольку данный человек больше не подходит под получения выдачи вида на жительство», - уточнила «Постимеэсу» пресс-секретарь ведомства Керли Вирк.