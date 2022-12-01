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У попавшегося на допинге марафонца Мукунги отберут вид на жительство в Эстонии

rus.postimees.ee
У попавшегося на допинге марафонца Мукунги отберут вид на жительство в Эстонии
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Ибрагим Мукунга.
Ибрагим Мукунга. Фото: Kristjan Teedema

Долгое время являвшийся лидером на эстонских марафонских состязаниях, кениец Ибрагим Мукунга пару месяцев назад сдал положительную допинг- пробу. Теперь легкоатлет вынужден покинуть страну.

28 ноября «Ыхтулехт» написал, что вид на жительство Мукунги аннулирован, и он вынужден улететь из Эстонии.

«Да, это действительно так – Департамент полиции и погранохраны начал производство по аннулированию ВНЖ, поскольку данный человек больше не подходит под получения выдачи вида на жительство», - уточнила «Постимеэсу» пресс-секретарь ведомства Керли Вирк.

В данный момент спортсмену, в допинг-пробе которого обнаружили норандростерон, назначено первичное отстранение от соревнований. Окончательное наказание еще обсуждается.

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