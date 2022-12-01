В среду, 30 ноября, баскетболисты таллиннского «Калева/Крамо» провели заключительный матч первого группового этапа Еврокубка ФИБА; эстонский клуб дома выиграл у итальянского «Бриндизи» со счетом 73:72 и сохранил первое место в группе, сообщает rus.err.
Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» выиграл у «Бриндизи» и пробился во второй групповой раунд
Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» выиграл у «Бриндизи» и пробился во второй групповой раунд
Калевцы большую часть матча проигрывали, но в концовке сумели дожать соперника, лучшим в составе эстонского клуба стал Мартиньш Мейерс - 17 очков.
За «Бриндизи» выступает игрок молодежной сборной Эстонии Йоонас Рийсмаа, который в матче с «Калевом» набрал два очка.
В группе F «Калев/Крамо» одержал пять побед в шести матчах, у киевского «Будивельника» четыре победы, а у «Бриндизи» - три. Нидерландский «Гронинген» проиграл все шесть поединков.
Эстонский клуб пробился во второй групповой этап, «Калев/Крамо» будет выступать в группе К; дальше прошел и «Будивельник».
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