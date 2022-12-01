Еврокубок ФИБА: «Калев/Крамо» выиграл у «Бриндизи» и пробился во второй групповой раунд

Калевцы большую часть матча проигрывали, но в концовке сумели дожать соперника, лучшим в составе эстонского клуба стал Мартиньш Мейерс - 17 очков.

За «Бриндизи» выступает игрок молодежной сборной Эстонии Йоонас Рийсмаа, который в матче с «Калевом» набрал два очка.

В группе F «Калев/Крамо» одержал пять побед в шести матчах, у киевского «Будивельника» четыре победы, а у «Бриндизи» - три. Нидерландский «Гронинген» проиграл все шесть поединков.