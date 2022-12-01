Эстонский Спасательный департамент в среду представил комплект сирен, которые первоначально будут использоваться в 22 населенных пунктах Эстонии.
Слушайте ⟩ Как звучит новая сирена оповещения о тревоге, которую установят в эстонских городах
В октябре Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел и Департамент спасения подписали договор на приобретение системы сирен оповещения о тревоге со словацкой компанией Telegrafia, и первый комплект только что прибыл в Эстонию.
«Разработка системы сирен была рекомендована концепцией защиты населения еще в 2018 году, но денег на нее тогда не нашлось. Война в Украине учит нас смотреть шире, ведь враг атакует не только военные объекты, но и гражданское население и инфраструктуру. Страна должна быть способна защитить свой народ во время войны или любого другого кризиса. Правительство выделило 4,5 миллиона евро на создание сети сирен оповещения», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (соцдемы).
По словам генерального директора Эстонской службы спасения Куно Таммеару, первая цель – охватить 22 населенных пункта Эстонии и установить 100 сирен. «Мы надеемся, что в будущем их будет больше, но пока достаточно, и мы начнем устанавливать их в начале следующего года», – сказал Таммеару.
В крупных городах их будет больше, например, в Таллинне около 25, а в небольших населенных пунктах – меньше. Сирены устанавливаются на основе предварительно заказанного акустического анализа, который показывает, как распространяется сирена. Учитываются рельеф поверхности, высота зданий и другие факторы, влияющие на распространение звука.
По словам Таммеару, слышимость сирены зависит от ряда факторов, но в целом она должна быть слышна на расстоянии от 1,5 до 2,5 км. «Важно также, что EE-Alarm будет готова к концу года. Это означает, что при возникновении угрозы и включении сирен люди одновременно получат текстовое сообщение на трех языках, в котором будет говориться об угрозе и о том, что им следует делать. Но когда включается сирена, становится ясно, что есть угроза, и первое, что должны сделать люди, это укрыться в помещении, чтобы защитить себя», – сказал Таммеару.
По его словам, EE-Alarm технически уже готова. Для того, чтобы его использование было полностью легальным, необходимо одно небольшое изменение в законе, которое будет сделано в ближайшее время.
Тестирование EE-Alarm также только началось, и во вторник люди, записавшиеся в тестовую группу, получили первое текстовое сообщение, информирующее их о том, что Управление продовольствия и сельского хозяйства предупреждает их об алкогольных напитках, содержащих метанол.
Поскольку в будущем установленные сирены необходимо будет регулярно проверять, люди, живущие в густонаселенных районах, также будут регулярно слушать тестовые сирены.
Система сирен оповещения о тревоге будет установлена в 22 населенных пунктах: в Таллинне и прилегающих районах с высокой плотностью населения, Тарту, Нарве, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду (включая Мууга), Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йыгева, Пылва, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу и Пайде. В будущем планируется распространить сеть на все крупные города.