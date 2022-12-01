Слушайте ⟩ Как звучит новая сирена оповещения о тревоге, которую установят в эстонских городах

В октябре Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел и Департамент спасения подписали договор на приобретение системы сирен оповещения о тревоге со словацкой компанией Telegrafia, и первый комплект только что прибыл в Эстонию.

«Разработка системы сирен была рекомендована концепцией защиты населения еще в 2018 году, но денег на нее тогда не нашлось. Война в Украине учит нас смотреть шире, ведь враг атакует не только военные объекты, но и гражданское население и инфраструктуру. Страна должна быть способна защитить свой народ во время войны или любого другого кризиса. Правительство выделило 4,5 миллиона евро на создание сети сирен оповещения», – сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (соцдемы).

По словам генерального директора Эстонской службы спасения Куно Таммеару, первая цель – охватить 22 населенных пункта Эстонии и установить 100 сирен. «Мы надеемся, что в будущем их будет больше, но пока достаточно, и мы начнем устанавливать их в начале следующего года», – сказал Таммеару.

В крупных городах их будет больше, например, в Таллинне около 25, а в небольших населенных пунктах – меньше. Сирены устанавливаются на основе предварительно заказанного акустического анализа, который показывает, как распространяется сирена. Учитываются рельеф поверхности, высота зданий и другие факторы, влияющие на распространение звука.