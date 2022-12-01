Эстонский Спасательный департамент в среду представил комплект сирен, которые первоначально будут использоваться в 22 населенных пунктах Эстонии.
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Слушайте ⟩ Как звучит сирена оповещения о тревоге
Как звучит сирена оповещения о тревоге
В октябре Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел и Департамент спасения подписали договор на приобретение системы сирен оповещения о тревоге со словацкой компанией Telegrafia, и первый комплект только что прибыл в Эстонию.