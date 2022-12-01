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Автомобиль вылетел в поле и приземлился на крышу

rus.postimees.ee
Автомобиль вылетел в поле и приземлился на крышу
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Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: Päästeamet

Сегодня, 1 декабря, в 7:52 спасатели получили вызов на дорогу Райккюлла-Липа-Липаметса в волости Рапла, где автомобиль перевернулся на крышу.

По словам человека, позвонившего в центр тревоги, в машине никого не было. Спасатели обнаружили в поле автомобиль, приземлившийся на крышу, и устранили опасность возгорания, передает Ляэнеский спасательный центр.

В транспортном средстве действительно не было людей. Поскольку связаться с владельцем не удалось, спасатели завершили работу и покинули место происшествия.

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