Сегодня, 1 декабря, в 7:52 спасатели получили вызов на дорогу Райккюлла-Липа-Липаметса в волости Рапла, где автомобиль перевернулся на крышу.
Автомобиль вылетел в поле и приземлился на крышу
Автомобиль вылетел в поле и приземлился на крышу
По словам человека, позвонившего в центр тревоги, в машине никого не было. Спасатели обнаружили в поле автомобиль, приземлившийся на крышу, и устранили опасность возгорания, передает Ляэнеский спасательный центр.
В транспортном средстве действительно не было людей. Поскольку связаться с владельцем не удалось, спасатели завершили работу и покинули место происшествия.