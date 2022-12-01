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Снаряды делают зигзаги? Министр обороны внес странную поправку в карту полигона

Юлле Харью
Снаряды делают зигзаги? Министр обороны внес странную поправку в карту полигона
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Хутор Ала-Кургья в деревне Лухаметса – одно из хозяйств, которое Ханно Певкур вырезал из учебного полигона.
Хутор Ала-Кургья в деревне Лухаметса – одно из хозяйств, которое Ханно Певкур вырезал из учебного полигона. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Из тяжелого вооружения невозможно стрелять извилисто, подобно тому, как извивается новая граница расширенного полигона Нурсипалу, подкорректированная по требованию министра обороны, поэтому предстоит решать следующему правительству, забирать ли все-таки у людей землю и дома на исключенной из состава полигона территории, или не включать всю деревню Лухаметса в расширение учебного полигона.

Министр обороны Ханно Певкур (Партия Реформ) 21 ноября посетил Вырумаа, впервые повесил на стену карту Нурсипалу и заверил собравшихся, что принял политическое решение исключить изрядный кусок деревни Лухаметса, который силы обороны хотели занять, из запланированного расширения полигона.

«Мы не можем разорвать общину на части», – объяснил Певкур.

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