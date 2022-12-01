Из тяжелого вооружения невозможно стрелять извилисто, подобно тому, как извивается новая граница расширенного полигона Нурсипалу, подкорректированная по требованию министра обороны, поэтому предстоит решать следующему правительству, забирать ли все-таки у людей землю и дома на исключенной из состава полигона территории, или не включать всю деревню Лухаметса в расширение учебного полигона.
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Снаряды делают зигзаги? Министр обороны внес странную поправку в карту полигона
Снаряды делают зигзаги? Министр обороны внес странную поправку в карту полигона
Министр обороны Ханно Певкур (Партия Реформ) 21 ноября посетил Вырумаа, впервые повесил на стену карту Нурсипалу и заверил собравшихся, что принял политическое решение исключить изрядный кусок деревни Лухаметса, который силы обороны хотели занять, из запланированного расширения полигона.