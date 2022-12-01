Снаряды делают зигзаги? Министр обороны внес странную поправку в карту полигона

Из тяжелого вооружения невозможно стрелять извилисто, подобно тому, как извивается новая граница расширенного полигона Нурсипалу, подкорректированная по требованию министра обороны, поэтому предстоит решать следующему правительству, забирать ли все-таки у людей землю и дома на исключенной из состава полигона территории, или не включать всю деревню Лухаметса в расширение учебного полигона.