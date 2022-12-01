Адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова объявили в розыск

Карточка Новикова появилась в электронной базе МВД России, первым на это обратило внимание издание «Верстка». В карточке указано, что адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно – не уточняется.

Фото: BBC

«Пишут, что МВД России объявило меня в розыск в Москве. Им лучше встать в очередь за Минобороны России, которое одновременно пытается меня убить своими ракетами в Киеве», – прокомментировал это Новиков в Twitter.

Новиков уже долгое время живет в Украине – по данным СМИ, по меньшей мере с 2012 года. При этом он жестко критикует российские власти и комментирует события, связанные с войной.

В российских судах он неоднократно защищал украинцев, в том числе летчицу Надежду Савченко, режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе. В настоящее время Новиков входит в команду защитников бывшего президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене.

В прошлую пятницу, 25 ноября, минюст России внес Новикова в реестр физлиц-«иноагентов», указав в качестве причины «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках - Украину.

Утром в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале пост Новикова в «Твиттере», опубликованный в сентябре 2021 года. В нем с использованием матерного слова адвокат комментировал заявление министерства об «освободительном походе» Красной Армии «на территории Польши» в 1939 году.

Новиков получил известность как участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Адвокат был знатоком клуба с 2002 по 2016 год и стал обладателем «Бриллиантовой совы» (наивысшая награда клуба) и двух «Хрустальных сов».

Весной этого года в розыск был объявлен еще один популярный участник телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. Его обвинили в «реабилитации нацизма» за пост о маршале Жукове, которого Аскеров называл «мародером».