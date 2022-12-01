На госпортале eesti.ee появились услуги для предпринимателей

Веб-страница и среда самообслуживания для предпринимателей – это часть портала eesti.ee, где представлены услуги, в которых предприятия нуждаются для урегулирования вопросов с государством – от материалов, необходимых для учреждения предприятия, до услуг, которыми бухгалтеры ежедневно пользуются для обеспечения функционирования предприятий.

Что нового на сайте предпринимателей?

Когда пользователь eesti.ee входит в среду самообслуживания для предпринимателей, он видит на экране новый рабочий стол, где отображены основные коммерческие данные предприятия (например, название, регистрационный номер, код вида деятельности), чаще всего используемые электронные услуги и обязанности предприятия (включая информацию о представлении отчета за хозяйственный год, декларации об обороте и прочих отчетов).

Теперь в среде самообслуживания для предпринимателей появится карта данных со ссылками на основные предусмотренные государством процедуры и информацию о обязанностях, возможностях финансирования, статистику и сетевые данные для тех, кто нацелен на внешние рынки.

Сейчас на рабочем столе содержится универсальная информация о том, что предприятие должно представить отчет за хозяйственный год, но скоро среда будет предоставлять предпринимателю персональную информацию, присылая уведомления.

Будущее портала

Руководитель государственного портала Кайзи Удумяэ отмечает, что теперь на портале возможен единый вход (так называемый single-sign-on), благодаря чему достаточно пройти всего лишь одну аутентификацию, чтобы перемещаться по разным средам самообслуживания и использовать разные государственные услуги.

«Уже в начале нового года пользователи смогут применять ее в случае проактивной услуги заключения брака: пройти одну аутентификацию с портала eesti.ee, сразу же перейти в регистр народонаселения и подать заявку на заключение брака. Сейчас команда портала eesti.ee анализирует государственный почтовый ящик, чтобы определить основные проблемы и потребности пользователей и уточнить роль почтового ящика».