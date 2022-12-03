Евродепутат: Виктор Орбан – троянский конь Москвы

Но нам нужны и гарантии того, что деньги дойдут до адресатов, что их не разворуют или не распределят по коррупционным схемам. Боюсь, если деньги придут сейчас, это даст Орбану карт-бланш на любые манипуляции с правовым государством. Он будет привычно обирать управляемые оппозицией города, образование, госсектор, здравоохранение.

– На пресс-конференции в Европарламенте вы упомянули, что в Венгрии есть ряд фирм, которые живут исключительно на евроденьги, направляемые им правящей партией «Фидес»…

– Односельчанин и друг детства Орбана, бывший сантехник, а теперь самый богатый человек Венгрии, владеет фирмами – крупнейшими получателями средств ЕС. Возможно, он очень талантлив, но более вероятно, что это иллюстрация того, как раздаются евроденьги. Поразительно, сколько среди, например, строительных компаний, получающих больше всего средств из фондов ЕС, тех, что инвестируют в проправительственные СМИ.

– Ходят слухи, что главная проблема для Еврокомиссии – это даже не коррупция в Венгрии, а ее противодействие мерам помощи Украине и несогласие с политикой санкций против России. Так ли это?

– Нынешняя правовая база ЕС устарела. Все решения должны приниматься единогласно. И поэтому одного троянского коня Москвы достаточно, чтобы заморозить усилия всей Европы. Конечно, Орбан начал работать на Россию не сейчас. Уже 12 лет назад он действовал в интересах Путина. И это неприемлемо.