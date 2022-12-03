Европейская комиссия, вероятно, скоро одобрит программу экономического восстановления Венгрии. Евродепутат от оппозиционной партии «Движение Моментум» Каталин Чех считает, что сейчас это лишь обогатит окружение Виктора Орбана.
Евродепутат: Виктор Орбан – троянский конь Москвы
Программа восстановления после пандемии дает Венгрии право на финансовую поддержку в размере 5,8 миллиарда евро. Кроме того, Будапешт претендует на еще 7,5 миллиарда евро, которые должны поступить из бюджета ЕС. Но чтобы получить эти деньги, правительство Орбана должно сначала реализовать 17 пунктов собственного плана по снижению коррупции и повышению независимости судебной системы.
– Венгрия пообещала выполнить условия Еврокомиссии для доступа к фонду восстановления. Улучшат ли эти меры правовую ситуацию в Венгрии?
– Механизм восстановления принципов правового государства представляет собой исторически важный инструмент, за который наша фракция «Обновляя Европу» упорно боролась и который теперь наконец-то будет внедрен. Но крайне важно сделать это правильно, а не так, как происходило до сих пор.
Во-первых, обязательства, взятые на себя венгерским правительством, недостаточны. Они не пытаются изменить модель государства, открытого для хищений. Создание новых структур не помешает правительству Орбана и дальше делать все, что заблагорассудится.
– Что будет, если ЕС заплатит Венгрии без ужесточения условий?
– Взятые 17 обязательств не соответствуют требованиям Европарламента. Новые госструктуры, которые должны появиться в стране, не сразу покажут свою эффективность. Не стоит думать, что все хорошо и пусть теперь деньги текут рекой.
Экономика страны находится в плачевном состоянии: наша валюта ушла в крутое пике, у нас 20-процентная инфляция, энергетический кризис бьет по населению и по местным самоуправлениям, многие из которых на грани банкротства. Так что нам действительно нужны эти деньги.
Но нам нужны и гарантии того, что деньги дойдут до адресатов, что их не разворуют или не распределят по коррупционным схемам. Боюсь, если деньги придут сейчас, это даст Орбану карт-бланш на любые манипуляции с правовым государством. Он будет привычно обирать управляемые оппозицией города, образование, госсектор, здравоохранение.
– На пресс-конференции в Европарламенте вы упомянули, что в Венгрии есть ряд фирм, которые живут исключительно на евроденьги, направляемые им правящей партией «Фидес»…
– Односельчанин и друг детства Орбана, бывший сантехник, а теперь самый богатый человек Венгрии, владеет фирмами – крупнейшими получателями средств ЕС. Возможно, он очень талантлив, но более вероятно, что это иллюстрация того, как раздаются евроденьги. Поразительно, сколько среди, например, строительных компаний, получающих больше всего средств из фондов ЕС, тех, что инвестируют в проправительственные СМИ.
– Ходят слухи, что главная проблема для Еврокомиссии – это даже не коррупция в Венгрии, а ее противодействие мерам помощи Украине и несогласие с политикой санкций против России. Так ли это?
– Нынешняя правовая база ЕС устарела. Все решения должны приниматься единогласно. И поэтому одного троянского коня Москвы достаточно, чтобы заморозить усилия всей Европы. Конечно, Орбан начал работать на Россию не сейчас. Уже 12 лет назад он действовал в интересах Путина. И это неприемлемо.
– Что сказал Орбан после победы на выборах, где его кампания строилась на вранье о том, что оппозиция хочет вмешательства Венгрии в войну?
– Орбан сказал, что одержал победу над врагами – оппозицией, Европейским союзом и Владимиром Зеленским! А в это время в приграничных городах Венгрии были слышны сирены во время бомбежек Украины.
– Насколько вероятно, что Орбан выполнит свои угрозы и помешает введению санкций против России? Ведь он до сих пор все равно следовал единой линии ЕС?
– Сейчас на любой крупной магистрали Венгрии висят огромные баннеры, оплаченные государством. На них изображена бомба c надписью «санкции». И текст о том, что меры Брюсселя уничтожат будущее венгров. Орбан пытается заручиться общественной поддержкой, чтобы накладывать вето на европейские решения. В этом есть глубокая ирония, ведь раньше он сам голосовал за санкции.
А в это самое время венгры гибнут на украинском фронте. В Украине проживает большая венгерская диаспора. Эти люди храбро сражаются и умирают, защищая свою страну. Меня ужасает, что Орбан отказывается поддерживать украинских венгров, будь у него любые рациональные доводы. Против Украины развязана агрессия, ракеты летят в детские сады, десятками тысяч гибнут люди. А Орбан просто хочет показать лидерам ЕС, где их место!
– Насколько венгерская общественность поддерживает лидера нации?
– В начале войны европейские власти запретили трансляцию российских пропагандистских каналов. Но венгерские СМИ сами принялись цитировать заявления Кремля. С любого крупного новостного канала несется, что Украина – не настоящая страна, украинцы – правые экстремисты, Зеленский – наркоман и так далее. И это звучит в нашем эфире уже полгода. Согласно недавним опросам, только три процента сторонников партии «Фидес» считают, что Россия несет ответственность за войну. Три процента! Это невероятно.
Конечно, среди всего населения этот процент другой. И я испытываю чувство огромной благодарности, когда думаю о том, насколько тепло венгры приняли украинских беженцев. Но правительственная пропаганда отравляет нашу повседневную жизнь.
Каталин Чех
• 1988, 29 июня – родилась в Монреале, Канада.
• 2014 – окончила Медицинский университет Земмельвайса в Будапеште по специальности «гинекология».
• 2015 – магистр экономики, политики и права в сфере здравоохранения, Университет Эразма (Роттердам).
• 2015 – основала центристское движение «Моментум» (Momentum Mozgalom), через два года ставшее либеральной партией.
• 2019 – избрана в Европейский парламент, где стала одним из вице-председателей фракции «Обновляя Европу» (Renew Europe).