МНЕНИЕ ⟩ Тайная сделка США с Китаем влияет на войну и усиливает автократов

Но есть и другие факторы. Как отмечает Мэтьюз, Китай гораздо важнее для России, чем наоборот. Торговля Китая с Европейским союзом и США составляет 1,5 триллиона долларов в год; торговля с Россией это только одна пятнадцатая часть этого. Безусловно, наиболее важным фактором в расчетах Китая была необходимость избежать дальнейшего напряжения экономических отношений с Западом и, прежде всего, избежать санкций.

Руководство КПК ценит стабильность. Нарушение ядерного табу или крах доверия к ядерному сдерживанию США может привести к потере ограничений, и в этом случае такие страны, как Япония, станут ядерными державами. Китай это, мягко говоря, не устраивает.

КПК, безусловно, подходит для того, чтобы выглядеть ответственным участником глобальной безопасности: согласно источнику Мэтьюза, КПК позиционирует себя как «последнюю надежду на мир в этом мире». Эта позиция резко контрастирует с бряцанием оружием над Тайванем, строительством оборонительных сооружений на скалах и рифах Южно-Китайского моря и гиперчувствительностью к критике извне.

Некоторые аспекты этой сделки приветствуются. Независимо от мотивов, лучше сдержать Путина, чем подстрекать его к еще большему насилию. Но настоящая история не о китайском коварстве или влиянии. Речь идет о США, нервно заключающих сделку с враждебной сверхдержавой через головы своих европейских друзей.

Сделка заключается в том, чтобы помешать одному союзнику, Польше, предоставить военную помощь, которая могла бы спасти украинцев от смерти и уничтожения. Это часть более крупной истории: девять месяцев войны совершенно ясно показали, что усилия Запада были мучительно медленными и скупыми; цена уплачена кровью и слезами украинцев.

В долгосрочной перспективе Китай впервые рассматривается как участник европейской безопасности, а не как угроза для нее. Грубо говоря, посыл в том, что если вы хотите, что бы война в украине не вышла за ее границы, будьте вежливы с Пекином. Получив такой рычаг от США, КПК обязательно им воспользуется.