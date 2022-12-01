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МНЕНИЕ ⟩ Тайная сделка США с Китаем влияет на войну и усиливает автократов

Эдвард Лукас
Тайная сделка США с Китаем влияет на войну и усиливает автократов
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Фото: HANDOUT/REUTERS
  • США, похоже, заблокировали отправку самолетов МиГ-29 в Украину
  • Взамен Китай согласился не поставлять в Россию оборудование, в котором там нуждаются
  • Политика Запада по отношению к Китаю должна быть направлена ​​на единство, а не на уступки

Секретная сделка, заключенная при посредничестве США, дала Коммунистической партии Китая плацдарм в Европе. Мы должны злиться, а не благодарить, пишет обозреватель Эдвард Лукас.

Вы видели, как наши политики тряслись от страха, когда китайские танки проносились по улицам Берлина, Брюсселя, Лондона и Парижа, чтобы Коммунистическая партия Китая (КПК) могла взять на себя роль арбитра и решать вопросы европейской безопасности? И я нет. Но, по словам Оуэна Мэтьюза – старого наблюдателя за Россией (и моего старого друга) – по сути, так и произошло.

Большая часть его новой книги Overreach представляет собой проницательный отчет о войне России в украине. В отличие от некоторых других, исследование Мэтьюза включает подробное описание кухни российских властных структур. Он ярко показывает параноидальное и нигилистическое мировоззрение Кремля, вызванные им страдания и еще более мрачные перспективы.

Но книга также содержит полускрытое откровение, которое сейчас привлекает все больше и больше внимания, – закулисное соглашение между США и Китаем не «эскалировать» конфликт. Администрация США, похоже, заблокировала попытку Польши отправить в Украину старые военные самолеты МиГ-29. Взамен Китай согласился не поставлять России оборудование, в котором она отчаянно нуждается. Китай также, по-видимому, строго предупредил Кремль о недопустимости ядерной эскалации.

Это соответствует фактам. Американский разворот с МиГами был загадочным. Недовольство Китая сумасшествием Кремля очевидно и свидетельствует об отсутствии предполагаемого «безграничного» партнерства между Китаем и Россией. Военная машина Владимира Путина изо всех сил пытается найти нужные ей чипы, беспилотники, грузовики и ракеты. Китай мог бы поставлять их в изобилии.

Но есть и другие факторы. Как отмечает Мэтьюз, Китай гораздо важнее для России, чем наоборот. Торговля Китая с Европейским союзом и США составляет 1,5 триллиона долларов в год; торговля с Россией это только одна пятнадцатая часть этого. Безусловно, наиболее важным фактором в расчетах Китая была необходимость избежать дальнейшего напряжения экономических отношений с Западом и, прежде всего, избежать санкций.

Руководство КПК ценит стабильность. Нарушение ядерного табу или крах доверия к ядерному сдерживанию США может привести к потере ограничений, и в этом случае такие страны, как Япония, станут ядерными державами. Китай это, мягко говоря, не устраивает.

КПК, безусловно, подходит для того, чтобы выглядеть ответственным участником глобальной безопасности: согласно источнику Мэтьюза, КПК позиционирует себя как «последнюю надежду на мир в этом мире». Эта позиция резко контрастирует с бряцанием оружием над Тайванем, строительством оборонительных сооружений на скалах и рифах Южно-Китайского моря и гиперчувствительностью к критике извне.

Некоторые аспекты этой сделки приветствуются. Независимо от мотивов, лучше сдержать Путина, чем подстрекать его к еще большему насилию. Но настоящая история не о китайском коварстве или влиянии. Речь идет о США, нервно заключающих сделку с враждебной сверхдержавой через головы своих европейских друзей.

Сделка заключается в том, чтобы помешать одному союзнику, Польше, предоставить военную помощь, которая могла бы спасти украинцев от смерти и уничтожения. Это часть более крупной истории: девять месяцев войны совершенно ясно показали, что усилия Запада были мучительно медленными и скупыми; цена уплачена кровью и слезами украинцев.

В долгосрочной перспективе Китай впервые рассматривается как участник европейской безопасности, а не как угроза для нее. Грубо говоря, посыл в том, что если вы хотите, что бы война в украине не вышла за ее границы, будьте вежливы с Пекином. Получив такой рычаг от США, КПК обязательно им воспользуется.

Политика Запада по отношению к Китаю должна быть направлена ​​на единство, а не на уступки. Это неудачное упражнение в realpolitik не повысит нашу безопасность. Несмотря на свою военную мощь, США отдали приоритет предотвращению эскалации конфликта, а не ценностям или победе. Это отличная новость для автократов, плохая для наших союзников.

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