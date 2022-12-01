Renault разработал для гонок полноприводный хэтчбек Clio

Компания Renault и ее партнер Alpine Racing анонсировали, что официальное представление новой машины состоится 15 января в Андорре. Автомобиль будет предназначен исключительно для использования в гонках и не получит версии для дорог общего пользования. Технические характеристики новинки пока не раскрыты.