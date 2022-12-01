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Renault разработал для гонок полноприводный хэтчбек Clio

rus.postimees.ee
Renault разработал для гонок полноприводный хэтчбек Clio
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На фото Renault Clio S1600.
На фото Renault Clio S1600. Фото: IMAGO/Bastien Roux

Французский автомобильный гигант Renault вскоре представит своб новинку: полноприводный хэтчбек Clio, созданный для участия в классическом ралли категории Group Rally3. Если все пойдет как задумано, машину можно будет увидеть весной будущего года на ралли серий чемпионатов Евргопы и мира.

Компания Renault и ее партнер Alpine Racing анонсировали, что официальное представление новой машины состоится 15 января в Андорре. Автомобиль будет предназначен исключительно для использования в гонках и не получит версии для дорог общего пользования. Технические характеристики новинки пока не раскрыты.

В прошлом Renault производила задне- и переднеприводные раллийные автомобили. Полноприводной Clio уже прошел этап первоначальных испытаний, который начался в мае и завершился на прошлой неделе тестами в Испании.

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