Истек срок давности: двоим фигурантам по делу Tallinna Sadam закрыли производство

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд удовлетворил ходатайство присяжного адвоката Тоомаса Пикамяэ и закрыл производство в отношении обвиняемых во взяточничестве Свена Хонга и предприятия Keskkonnahoolduse OÜ в связи с истечением срока давности.

В то же время суд отклонил ходатайство защитника об отказе в рассмотрении гражданского иска, поданного против Хонга and Keskkonnahooldus OÜ. Суд удовлетворил ходатайство договорных представителей потерпевших Tallinna Sadam AS и судовой компании TS Laevad OÜ и привлек Хонга и Keskkonnahooldus OÜ в качестве гражданских ответчиков по делу.

Суд также оставил под арестом активы Хонга и паевого товарищества на случай возможного удовлетворения гражданского иска.

Судебные разбирательства в отношении других участников процесса продолжаются.