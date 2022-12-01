Харьюский уездный суд в четверг закрыл производство по делу двух фигурантов судебного процесса о коррупции в руководстве предприятия Tallinna Sadam (Таллиннский порт) в связи с истечением срока давности.
Истек срок давности: двоим фигурантам по делу Tallinna Sadam закрыли производство
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд удовлетворил ходатайство присяжного адвоката Тоомаса Пикамяэ и закрыл производство в отношении обвиняемых во взяточничестве Свена Хонга и предприятия Keskkonnahoolduse OÜ в связи с истечением срока давности.
В то же время суд отклонил ходатайство защитника об отказе в рассмотрении гражданского иска, поданного против Хонга and Keskkonnahooldus OÜ. Суд удовлетворил ходатайство договорных представителей потерпевших Tallinna Sadam AS и судовой компании TS Laevad OÜ и привлек Хонга и Keskkonnahooldus OÜ в качестве гражданских ответчиков по делу.
Суд также оставил под арестом активы Хонга и паевого товарищества на случай возможного удовлетворения гражданского иска.
Судебные разбирательства в отношении других участников процесса продолжаются.
В ноябре четыре адвоката ходатайствовали о прекращении производства по уголовному делу о коррупции в руководстве Таллиннского порта в связи с истечением срока давности.