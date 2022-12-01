Слышат ли наши политики ученых? Министр: война связывает нам руки

– Тема государственной безопасности неоднократно поднималась и сегодня остается на сцене. То, что в отдельных сферах видится разумным, при нынешнем положении с безопасностью таковым не является. И я думаю, что это как раз пример того, что мы только что обсуждали. Если мы посмотрим на научную карьеру конкретного человека и потребности университета, они вполне могут совпадать.
Но в нынешней ситуации с государственной безопасностью, при том, что Эстония поддерживает Украину всеми возможными способами, включая такие меры, как приведение под суд военных преступников, экономическая поддержка, поставки оружия, ужесточение санкций – это, на самом деле, распространяется на все области жизни Эстонии, – при этом даже сами украинцы подчеркивали, что исключения, которые делает Эстония, они воспринимаются достаточно остро…
– Простите, какие исключения?
– Все равно какие. Если, например, Португалия принимала бы какие-то решения в отношении российских ученых, то это решение Португалии, которая находится далеко, и ее положение другое. Но если Эстония начнет делать исключения, допустим, для людей с российским гражданством, для людей с российскими визами, то в нынешней ситуации с безопасностью встает вопрос – почему? Разве за этим не стоит нечто большее, чем интересы этого конкретного университета или личная потребность ученого?
До сих пор мы однозначно придерживались линии поддержки Украины, я думаю, что для ученых Эстонии, экономики Европы, – для всех единственным возможным решением является срочная помощь Украине. После войны можно будет начать пересматривать и нормализовывать отношения, торговые пути, но до тех пор, пока в Европе идет война, это сильно связывает нам руки во многих местах, и, возможно, и в том, чтобы делать научно обоснованный выбор.