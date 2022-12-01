Слышат ли наши политики ученых? Министр: война связывает нам руки

Министр привела пример, что эстонцам нравится считать себя зелеными, ведь нам нравится природа, ведь наша независимость пришла вслед за победой в фосфоритной войне, и попытки донести необходимость что-то менять в образе жизни сейчас, что бы справится с экзистенциальным кризисом, воспринимаются практически как нападки на идентичность. Наука – иной мир, и она меняется быстрее, чем привычки.

К разговору настойчиво подключилась известный академик и политик Эне Эргма, которая считает, что научные советники – это прекрасное начинание, но в том случае, если они будут заниматься наукой, а не посторонними вещами под руководством министра. Но, помимо министерств, настаивала опытный парламентарий, и в самом Рийгикогу необходимы научные советники.

Бывшая вице-президентом академии наук и спикером парламента Эргма сомневается, что среди законодателей наберется два-три интересующихся наукой… А хорошо бы, чтобы было своего рода научное лобби человек в 10–15. Эргма адресовала вопрос министру – кто становится советником министров, и почему так получается, что при министерстве советник воспринимается как что-то вроде вспомогательной силы, при том, что как раз у министра не может быть полноты знаний?

Опытный политик, академик Эне Эргма настаивала, что научные советники нужны и в Рийгикогу. Фото: Маанус Кулламаа/Научное Агенство