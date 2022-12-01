В Пярнуском уезде снесут два десятка советских памятников

Согласно отчету Госканцелярии, к настоящему времени демонтированы пять из упомянутых 28 памятников, в том числе памятник, расположенный в Старом парке с братской могилой, однако на самом деле их даже больше, чем указано в отчете. На большинстве из оставшихся надгробия заменят на нейтральные, на некоторых ограничатся удалением советской символики и заменой текста.