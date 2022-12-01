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В Пярнуском уезде снесут два десятка советских памятников

rus.postimees.ee
В Пярнуском уезде снесут два десятка советских памятников
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Памятники на старом кладбище в Пярну должны быть заменены.
Памятники на старом кладбище в Пярну должны быть заменены. Фото: Mailiis Ollino

Согласно отчету рабочей группы Государственной канцелярии, в Пярнуском уезде находится 28 советских военных памятников, из которых на повестке стоит вопрос о сохранении лишь нескольких.

Согласно отчету Госканцелярии, к настоящему времени демонтированы пять из упомянутых 28 памятников, в том числе памятник, расположенный в Старом парке с братской могилой, однако на самом деле их даже больше, чем указано в отчете. На большинстве из оставшихся надгробия заменят на нейтральные, на некоторых ограничатся удалением советской символики и заменой текста.

Большинство из этих памятников посвящены советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, однако пять – членам истребительных батальонов, терроризировавших эстонский народ. Один из таких памятников располагался в сосновом лесу на пярнуской стороне волости Хяэдемеэсте, так сказать, недалеко от перекрестка Синди, всего в нескольких десятках шагов от Рижского шоссе.

Мемориальный камень, посвященный истребительным батальонам, уже был снесен активистами в 2020 году.
Мемориальный камень, посвященный истребительным батальонам, уже был снесен активистами в 2020 году. Фото: Urmas Luik
Рабочая группа рекомендует сохранить памятник в Пярну-Яагупи, но текст на нем необходимо заменить нейтральным.
Рабочая группа рекомендует сохранить памятник в Пярну-Яагупи, но текст на нем необходимо заменить нейтральным. Фото: Mailiis Ollino
Памятники на старом кладбище Пярну должны быть заменены.
Памятники на старом кладбище Пярну должны быть заменены. Фото: Mailiis Ollino
Советский монумент в Старом парке ликвидирован с прежнего места, но, по мнению Госканцелярии, его рельеф имеет художественную ценность.
Советский монумент в Старом парке ликвидирован с прежнего места, но, по мнению Госканцелярии, его рельеф имеет художественную ценность. Фото: Mailiis Ollino
 
 
 
 
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