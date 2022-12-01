Согласно отчету рабочей группы Государственной канцелярии, в Пярнуском уезде находится 28 советских военных памятников, из которых на повестке стоит вопрос о сохранении лишь нескольких.
В Пярнуском уезде снесут два десятка советских памятников
В Пярнуском уезде снесут два десятка советских памятников
Согласно отчету Госканцелярии, к настоящему времени демонтированы пять из упомянутых 28 памятников, в том числе памятник, расположенный в Старом парке с братской могилой, однако на самом деле их даже больше, чем указано в отчете. На большинстве из оставшихся надгробия заменят на нейтральные, на некоторых ограничатся удалением советской символики и заменой текста.
Большинство из этих памятников посвящены советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне, однако пять – членам истребительных батальонов, терроризировавших эстонский народ. Один из таких памятников располагался в сосновом лесу на пярнуской стороне волости Хяэдемеэсте, так сказать, недалеко от перекрестка Синди, всего в нескольких десятках шагов от Рижского шоссе.
Ключевые слова