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Определились 10 участников плей-офф чемпионата мира — 2022

rus.postimees.ee
Определились 10 участников плей-офф чемпионата мира — 2022
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Болельщики Аргентины празднуют победу своей сборной.
Болельщики Аргентины празднуют победу своей сборной. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

30 ноября состоялись матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира в группах С и D. По его итогам определились ещё три участника плей-офф турнира в Катаре, передает «Чемпионат».

Сборная Австралии, которая уверенно обыграла Данию со счётом 1:0, смогла обеспечить себе второе место квартета D. Сборная Франции, несмотря на поражение от Туниса (0:1), сохранила за собой первую строчку и выйдет в матчи на выбывание с первого места.

В группе С Аргентина смогла выйти с первого места, обыграв Польшу — 2:0. В параллельной встрече Мексика обыграла Саудовскую Аравию со счётом 2:1. Однако в 1/8 финала вышла именно Польша из-за разницы забитых и пропущенных мячей (2-2 у поляков и 2-3 у мексиканцев).

Ранее в плей-офф вышли Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия и США.

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