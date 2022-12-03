Для отопления Хельсинки заберут тепло у рыб

Источником тепла станет море: вода, средняя температура которой составляет два градуса, будет перекачиваться по 17-километровому туннелю, охлаждаться до 0,5 градуса и направляться по девятикилометровому туннелю обратно в море. С помощью теплового насоса вода будет нагреваться до 88 градусов. Летом этот процесс можно сделать обратным и использовать морскую воду для охлаждения домов.

Хельсинкская энергетическая компания HELEN OY уже эксплуатирует крупнейшую в мире систему тепловых насосов, потому что восемь процентов отопления Хельсинки обеспечивается тепловыми насосами, которые перекачивают сточные воды и нагретую воду, получаемую от остаточного тепла зданий.

В 2006 году недалеко от центра Хельсинки, в парке Катри Вала в районе Сёрняйнен, было завершено строительство системы центрального отопления, работающей на тепловом насосе. Ее тепловая мощность составляет 126 МВт, а холодопроизводительность – 80 МВт. Летом, когда здания нужно охлаждать, отводимое от домов тепло используется для подогрева бытовой воды.

Власти Хельсинки объявили, что к 2050 году город должен стать углеродно-нейтральным. Технологии, эффективно использующие тепло, представляют собой шаг в этом направлении.

Погодные аномалии, связанные с изменением климата, удлиняют продолжительность волн жаркой погоды в том числе и в Финляндии.