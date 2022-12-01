Эксперт: инвесторы вынуждены снижать цены на съемное жилье

«На данный момент 550 евро в месяц можно считать воображаемым ценовым порогом, ниже которого квартиры в приличном состоянии в Таллинне быстро находят нового арендатора», – сказал Рянк и пояснил свою мысль. – Если учесть, что в зимние месяцы коммунальные платежи за двухкомнатную квартиру в типовом панельном доме могут составлять около 200 евро, то жилье обходится в 750 евро в месяц, что составляет примерно половину средней ежемесячной чистой заработной платы жителя Таллинна. Это тот уровень, который люди не хотят превышать в нынешней непредсказуемой экономической ситуации».

«Можно сказать, что нынешней осенью произошло лобовое столкновение двух тенденций: с одной стороны, больше нет беспроцентных кредитных денег, а с другой – из-за инфляции происходит снижение покупательной способности. Это может огорчить некоторых инвесторов, вложившихся в недвижимость, но, как гласит народная мудрость, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, так что однажды этот праздник жизни с практически беспроцентными кредитными деньгами в любом случае должен был закончиться», – добавил специалист.