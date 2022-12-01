Лесопромышленник: планы министерства сократить объемы вырубки приведут к новой волне увольнений

«Из-за принятых ранее политических решений одна из важнейших отраслей Эстонии уже испытывает трудности, сотни людей уволены», – отметил Кохава в переданном BNS пресс-релизе.

Как считает Кохава, желание министра сократить объемы заготовки отечественной сосны особенно сильно скажется на лесной промышленности Эстонии. «Именно сосновая древесина высоко ценится на местном уровне в самой длинной цепочке поставок в Эстонии, поскольку на каждом этапе ее переработки она создает рабочие места», – отметил он.

Предлагаемым решением, по словам Кохава, правительство нанесет прямой ущерб отрасли, в которой задействовано много людей, которая имеет хорошую международную конкурентоспособность и очень быстро развивается. Кроме того, считает он, это приведет к новой волне увольнений. «Импорт сосновых бревен в зимний период из Финляндии, Швеции или Норвегии может временно помочь покрыть пробелы в спросе на сырье, но в долгосрочной перспективе это определенно не является устойчивым или экологически безопасным», – считает Кохава.