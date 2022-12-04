Почему люди изменяют друг другу? Объясняет психолог

Когда чего-то не хватает

Измена всегда связана с огромным зарядом чувств: одного давят вина и стыд, а тот, кому изменили, переживает потерю доверия, обиду, гнев и множество других чувств. Мало какие отношения могут пережить такое испытание. Измена чаще всего является следствием того, что в отношениях значительно раньше чтото пошло не так. Я очень приветствую, когда клиенты приходят разобраться в отношениях, еще не дойдя до глубокого кризиса.

Например, Анна поделилась на сессии тем, что в последнее время ей снится ее бывший парень в романтических и эротических фантазиях, хотя она уже несколько лет встречается с другим. Можно, конечно, отмахнуться от такого сигнала подсознания – «ну мало ли что может присниться?», но я предложила исследовать, что дают ей эти сны, какие потребности они отражают. Анна заметила, что в этих снах много романтики, чувственной близости, которой ей в последнее время не хватало с ее парнем. В тот же вечер она устроила свидание и попробовала реализовать свои фантазии. Потом Анна рассказала, что ее мужчина охотно включился в игру, и это стало напоминанием, что о желаниях важно говорить.