Очередное нападение собак: два питбуля держат в страхе жителей целого уезда

21 сентября Тайми Питкарт, проживающая в деревне Вериласке Вильяндиского уезда, взяла на поводок свою четырехлетнюю собаку Шнапи и пошла гулять по лесным тропинкам и полям возле хутора. Однако эта прогулка закончилась срочной поездкой в ​​тартускую ветеринарную клинику, потому что на Шнапи напали те же собаки, которые весной загрызли маленького Фреда в Кельмикюла в Вильянди, а в прошлом году напали еще на одну собаку.