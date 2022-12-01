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Очередное нападение собак: два питбуля держат в страхе жителей целого уезда

Чиновники разводят руками
Трийн Лойде
Очередное нападение собак: два питбуля держат в страхе жителей целого уезда
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Пострадавший в результате нападения двух питбулей Шнапи и его хозяйка.
Пострадавший в результате нападения двух питбулей Шнапи и его хозяйка. Фото: Elmo Riig

21 сентября Тайми Питкарт, проживающая в деревне Вериласке Вильяндиского уезда, взяла на поводок свою четырехлетнюю собаку Шнапи и пошла гулять по лесным тропинкам и полям возле хутора. Однако эта прогулка закончилась срочной поездкой в ​​тартускую ветеринарную клинику, потому что на Шнапи напали те же собаки, которые весной загрызли маленького Фреда в Кельмикюла в Вильянди, а в прошлом году напали еще на одну собаку.

Местность привычная, тропинки знакомые, и ничего плохого Тайми Питкарт 21 сентября предвидеть не могла. Здесь никогда не нападали дикие звери, а местность рядом с домом всегда была знакомой и безопасной.

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