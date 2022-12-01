Чт, 1.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Таких цифр никогда не было: безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня

BNS
Таких цифр никогда не было: безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Margus Ansu

Безработица в 19 странах еврозоны в октябре понизилась до 6,5% по сравнению 6,6% в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Показатель опустился до рекордно низкого уровня за всю историю ведения его расчетов.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.

Для сравнения, в октябре 2021 года безработица составляла 7,3%. Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце составило 10,872 млн человек, снизившись за месяц на 142 тыс. человек.

Тем временем, безработица среди молодежи (население до 25 лет) уменьшилась до 15% с 15,2% в сентябре. Но число безработных в этой возрастной категории увеличилось на 85 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,326 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы среди европейских стран был зафиксирован в Греции (15,6%) и Испании (14,8%). Самый низкий показатель безработицы отмечен в Чехии (2,5%), Германии (2,7%) и на Мальте (2,8%).

В Европейском союзе безработица в октябре понизилась до 6% с 6,1% в сентябре (6,6% в октябре 2021 года). Всего в блоке было зарегистрировано 12,953 млн безработных, что на 7 тыс. ниже сентябрьского уровня.

Ключевые слова
Наверх