Таких цифр никогда не было: безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.

Для сравнения, в октябре 2021 года безработица составляла 7,3%. Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце составило 10,872 млн человек, снизившись за месяц на 142 тыс. человек.

Тем временем, безработица среди молодежи (население до 25 лет) уменьшилась до 15% с 15,2% в сентябре. Но число безработных в этой возрастной категории увеличилось на 85 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,326 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы среди европейских стран был зафиксирован в Греции (15,6%) и Испании (14,8%). Самый низкий показатель безработицы отмечен в Чехии (2,5%), Германии (2,7%) и на Мальте (2,8%).