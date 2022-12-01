Безработица в 19 странах еврозоны в октябре понизилась до 6,5% по сравнению 6,6% в сентябре, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Показатель опустился до рекордно низкого уровня за всю историю ведения его расчетов.
Таких цифр никогда не было: безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня
Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне предыдущего месяца.
Для сравнения, в октябре 2021 года безработица составляла 7,3%. Количество безработных в еврозоне в позапрошлом месяце составило 10,872 млн человек, снизившись за месяц на 142 тыс. человек.
Тем временем, безработица среди молодежи (население до 25 лет) уменьшилась до 15% с 15,2% в сентябре. Но число безработных в этой возрастной категории увеличилось на 85 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,326 млн человек.
Самый высокий уровень безработицы среди европейских стран был зафиксирован в Греции (15,6%) и Испании (14,8%). Самый низкий показатель безработицы отмечен в Чехии (2,5%), Германии (2,7%) и на Мальте (2,8%).
В Европейском союзе безработица в октябре понизилась до 6% с 6,1% в сентябре (6,6% в октябре 2021 года). Всего в блоке было зарегистрировано 12,953 млн безработных, что на 7 тыс. ниже сентябрьского уровня.