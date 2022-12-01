После взрыва в посольстве Украины в Испании обнаружили еще несколько бомб в посылках

Испанские силы безопасности обнаружили еще одно взрывное устройство, спрятанное в конверте, отправленном по почте в спутниковый центр Европейского союза, расположенный на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос, под Мадридом, сообщили в четверг власти страны.

Четвертое взрывное устройство обнаружено в четверг в бандероли, пришедшей в испанское министерство обороны. Оно было обезврежено, как и два предыдущих, сообщили в ведомстве.

Сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительный конверт на базе в Торрехон-де-Ардос под Мадридом между 3 и 4 часами утра, говорится в заявлении.

После сканирования посылки с помощью рентгена сотрудники службы безопасности определили, что в нем находится «некий механизм», говорится в заявлении министерства.

На базу была вызвана полиция для обеспечения безопасности территории, а следователи анализируют конверт, который был адресован спутниковому центру базы.

Спутниковый центр поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, собирая информацию с космических разведывательных устройств, говорится на его сайте. В сентябре глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель назвал такие системы «глазами Европы».

База регулярно используется для отправки оружия, пожертвованного Испанией Украине, а также для перелетов на официальных самолетах высокопоставленных правительственных чиновников.