Испанские силы безопасности обнаружили третье предполагаемое взрывное устройство в конверте, отправленном по почте в спутниковый центр Европейского союза на базу ВВС под Мадридом.
После взрыва в посольстве Украины в Испании обнаружили еще несколько бомб в посылках
Испанские силы безопасности обнаружили еще одно взрывное устройство, спрятанное в конверте, отправленном по почте в спутниковый центр Европейского союза, расположенный на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос, под Мадридом, сообщили в четверг власти страны.
Четвертое взрывное устройство обнаружено в четверг в бандероли, пришедшей в испанское министерство обороны. Оно было обезврежено, как и два предыдущих, сообщили в ведомстве.
Сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительный конверт на базе в Торрехон-де-Ардос под Мадридом между 3 и 4 часами утра, говорится в заявлении.
После сканирования посылки с помощью рентгена сотрудники службы безопасности определили, что в нем находится «некий механизм», говорится в заявлении министерства.
На базу была вызвана полиция для обеспечения безопасности территории, а следователи анализируют конверт, который был адресован спутниковому центру базы.
Спутниковый центр поддерживает общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, собирая информацию с космических разведывательных устройств, говорится на его сайте. В сентябре глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель назвал такие системы «глазами Европы».
База регулярно используется для отправки оружия, пожертвованного Испанией Украине, а также для перелетов на официальных самолетах высокопоставленных правительственных чиновников.
В четверг министерство внутренних дел Испании также сообщило, что на прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес получил заминированную бандероль, похожую на ту, что взорвалась в среду в посольстве Украины в Мадриде.
Конверт, «содержащий пиротехнический материал» и адресованный Санчесу, поступил 24 ноября и был обнаружен и обезврежен службами безопасности, говорится в заявлении МВД.
Позже были найдены два письма-бомбы, адресованные посольству Украины в Мадриде и производителю оружия Instalaza в Сарагосе, на северо-востоке Испании, сообщила полиция.
Instalaza производит ракетные установки C90, которую Испания поставляла Украине.
Взрыв в посольстве Украины
Накануне сотрудник службы безопасности посольства Украины в Мадриде получил легкое ранение, вскрыв пакет, адресованный украинскому послу, в котором оказалось взрывное устройство.
Инцидент произошел примерно в час дня по местному времени.
По словам официального представителя МИД Украины Олега Николенко, в посольство пришло почтовое отправление, которое во время осмотра взорвалось в руках коменданта.
«Комендант получил незначительные ранения, он сейчас госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет», – написал Николенко в «Фейсбуке». Другие сотрудники посольства не пострадали, добавил он.
«В истории были случаи нападений на наши дипучреждения и сотрудников. Но взрывчатка в конверте - это впервые», – сказал Украинской службе Би-би-си источник в МИД страны.
Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал о подробностях инцидента. В комментарии украинским СМИ Погорельцев сказал, что взорвалось не письмо, как сообщали ранее, а бандероль, находившаяся в большом пакете, который был адресован послу.
Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств. Министр также заявил, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить иü ежедневную работу по противостоянию российской агрессии.