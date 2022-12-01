В состоявшейся в четверг правительственной пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (СДПЭ), министр государственного управления Рийна Сольман («Отечество») и министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).
«Либо краткосрочные отключения, либо ограничение потребления»: Каллас настойчиво призывает экономить электричество
В своей вступительной речи Кая Каллас сообщила о том, что сегодня 60 эстонских предприятий подали заявку на поддержку зеленого переворота. «Очень четкий и сильный месседж для всех нас», – сказал она, а также добавила, что должно заставить задуматься и другие предприятия.
Каллас: «Сохранение окружающей среды – лучшее, что мы можем дать нашим будущим поколениям. От этого зависит благосостояние людей. К 2030 году мы поставили цель получать столько возобновляемой энергии, сколько потребляем электроэнергии».
По словам премьер-министра, мы должны научиться приспосабливаться к последствиям изменения климата и утраченного биоразнообразия. «Об этих кризисах невозможно узнать заранее. Вчера я была в Ида-Вирумаа, где встретилась с профсоюзами энергетиков, химиков и горняков. Все они понимают и понимают, что грядет зеленый переворот и к нему надо приспосабливаться», – заявила она.
«Как вы помните, мое выступление на ETV подверглось критике как со стороны прессы, так и от политиков. Одобрили мои действия спасатели и продавцы электрогенераторов. На самом деле это предупреждение было более актуальным, чем можно было бы предположить в то время. В настоящее время мы находимся в ситуации, когда во всем регионе NordPool ощущается нехватка электроэнергии. И причины разные. Наша подстанция в Аувере снова вышла из строя. Пресса не сильно заинтересовалась. В новостях скорее напишут тогда, когда все будет бесперебойно работать», – считает премьер.
Как сообщила Кая Каллас, с краткосрочной перспективе у нас есть два варианта: краткосрочные отключения или экономия и регулирование потребления.
«Когда я говорю об отключениях, я не пугаю, я констатирую факт, что мы должны снизить потребление в часы пик – с 7 до 9 или с 16 до 19. Чтобы в этой время потребление было меньше. Если мы этого не сделаем, мы можем быть вынуждены по регионам отключать электроэнергию на несколько часов. Надеемся, что в этом не будет необходимости и будем очень рады, если никогда не окажемся в такой ситуации», – заявила она.
Министр госуправления Рийна Сольман отметила, что во время поездок по стране она наблюдает очень пеструю картину: если Таллинн может позволить себе большой фестиваль света, то на периферии все изо всех сил экономят. «Не должно быть такого, что один муниципалитет являлся страной в стране, а другие из всех сил напрягались», – сказала она.
Министр обороны Ханно Певкур выступил с предложением компенсировать военнослужащим расходы на получение водительских прав, а также платить за них проценты по жилищным кредитам.
«У нас в армии две проблемы: когда молодые люди поступают на военную службу, оказывается, что у все меньшего числа людей имеются водительские права. Поскольку довольно большая часть времени службы связана с вождением автомобиля, у нас есть предложение, чтобы в будущем уже выданные водительские права были компенсированы Силами обороны в размере до 1000 евро.
«Второй вопрос: жилищный кредит. Как известно, военная служба предназначена не только для 19- и 20-летних. Настоящая проблема возникает при поступлении на военную службу, когда молодой человек может взять отпуск по основной части платежа, но не по процентам. Это оказывает относительно небольшое влияние на оборонный бюджет, но наше предложение состоит в том, чтобы компенсировать призывникам расходы на выплату процентов по жилищным кредитам», – высказал мнение Певкур.