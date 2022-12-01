«Либо краткосрочные отключения, либо ограничение потребления»: Каллас настойчиво призывает экономить электричество

«Когда я говорю об отключениях, я не пугаю, я констатирую факт, что мы должны снизить потребление в часы пик – с 7 до 9 или с 16 до 19. Чтобы в этой время потребление было меньше. Если мы этого не сделаем, мы можем быть вынуждены по регионам отключать электроэнергию на несколько часов. Надеемся, что в этом не будет необходимости и будем очень рады, если никогда не окажемся в такой ситуации», – заявила она.

Министр госуправления Рийна Сольман отметила, что во время поездок по стране она наблюдает очень пеструю картину: если Таллинн может позволить себе большой фестиваль света, то на периферии все изо всех сил экономят. «Не должно быть такого, что один муниципалитет являлся страной в стране, а другие из всех сил напрягались», – сказала она.

Министр обороны Ханно Певкур выступил с предложением компенсировать военнослужащим расходы на получение водительских прав, а также платить за них проценты по жилищным кредитам.

«У нас в армии две проблемы: когда молодые люди поступают на военную службу, оказывается, что у все меньшего числа людей имеются водительские права. Поскольку довольно большая часть времени службы связана с вождением автомобиля, у нас есть предложение, чтобы в будущем уже выданные водительские права были компенсированы Силами обороны в размере до 1000 евро.