Премия STARWAY–2022 ⟩ Желание быстро отдохнуть сильнее цели сэкономить

Фирма Coral Travel Estonia создавалась во время пандемии. На сегодняшний день она обеспечивает 60 процентов эстонского рынка пакетных туров в Турцию. Материнский холдинг существует уже 30 лет и надежно обеспечивает тылы своим отделениям. Главная ставка компании – комфорт, который должен начинаться уже с трапа самолета.

«Рискованно было начинать бизнес, когда мир был закрыт. Но оказалось, что это было правильное время для выхода на рынок, – подчеркнула Анна Беляков. – Мы начали летать с авторитетной авиакомпанией Turkish Airlines и первыми в Эстонии предложили бизнес-класс в турпакете».

С момента отправки компанией Coral Travel Estonia первого самолета в Турцию прошло почти полтора года. За это время на Анталийское побережье было доставлено 35 000 туристов из Эстонии. Будущим летом оператор прогнозирует увеличение показателей минувшего сезона на 34 процента. К турецкому направлению добавятся Греция (Родос, Крит) и Черногория. В Анталию в разгар сезона планируется до 10 полетов в неделю.

Яне Лаурисоо, турбюро Go Travel (слева). Фото: PAULAVICIUS ANDRIUS

Зимний сезон Coral Travel Estonia уже сейчас показывает рост в 50 процентов за счет уплотнения графика прямых рейсов в Египет. В частности, к полетам в Хургаду добавились рейсы в Шарм-эль-Шейх. Открылись также три новых направления – ОАЭ, Марокко и остров Тенерифе. Под эти поездки зарезервированы места в самолетах Air Baltic с пересадкой в Риге.

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