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Премия STARWAY–2022 ⟩ Желание быстро отдохнуть сильнее цели сэкономить

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Желание быстро отдохнуть сильнее цели сэкономить
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Балтийские лауреаты: из семи главных призов Эстония и Литва взяли максимум из возможного – по три награды. В центре CEO Балтийского региона Coral Travel Эфе Кесен. Слева от него Пилле Пайсуотс, справа – Яне Лаурисоо и Марина Анохина.
Балтийские лауреаты: из семи главных призов Эстония и Литва взяли максимум из возможного – по три награды. В центре CEO Балтийского региона Coral Travel Эфе Кесен. Слева от него Пилле Пайсуотс, справа – Яне Лаурисоо и Марина Анохина. Фото: PAULAVICIUS ANDRIUS

Кризисы последних лет заметно изменили массовый туризм. Время принятия решений об отдыхе за рубежом укоротилось до пяти недель, зато клиенты готовы платить заметно больше. «У людей больше нет уверенности в том, что они смогут в ближайшее время позволить себе еще один отпуск», – такие выводы прозвучали на мероприятии, устроенном турецким туроператором Coral Travel в Турции.

Лауреатами престижной премии Starway–2022, учрежденной этой турецкой компанией почти 20 лет назад, стали три эстонских агентства – Estravel, Go Travel и Tuusik. Еще 25 агентств получили сертификаты и подарки. Всего оценивалось 150 туристических фирм Эстонии. Церемония награждения прошла в курортном городе Сиде на южном побережье Средиземного моря.

Марина Анохина, турбюро Estravel (слева).
Марина Анохина, турбюро Estravel (слева). Фото: PAULAVICIUS ANDRIUS

Участники из Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии обсуждали, как трансформировался турбизнес за время пандемии и каковы перспективы, что готовит завтрашний день. Туриндустрия оказалась столь же чувствительна к падениям, как и к взлетам, констатировали гости Starway. Минувшее лето было для эстонских компаний очень успешным. Турбизнес вернулся к показателям, к которым привык до пандемии.

Заядлые путешественники из Балтии

У каждой из трех стран Балтии – своя стратегия ведения бизнеса. Результаты работы турагентов свидетельствуют, что Эстония зарабатывает больше всех, имея меньше клиентов, Литва берет количеством туристов, а у Латвии доход всегда стабильный. По оценке руководителя по продажам Coral Travel в Балтийском регионе Анны Беляков, турбизнес всех трех стран сейчас доходный, но результат складывается из разных слагаемых. В Литве элементарно больше клиентов на рынке, тогда как эстоноземельцы предпочитают хорошие отели.

Tуристическая награда «Глобус».
Tуристическая награда «Глобус». Фото: Postimees

«Жители Эстонии готовы путешествовать по три-четыре раза в год! При этом эстонский турист, как правило, селится в крепкой пятерке и объезжает с экскурсиями полстраны, насыщаясь впечатлениями, а русский турист любит пассивный отдых и обычно делает выбор в пользу отелей более высокого уровня», – отметила руководитель эстонского подразделения Coral Travel Яна Митякова, недавно перенявшая эстафету от Беляков, которая руководила компанией в течение двух лет с момента ее прихода в Эстонию.

Фирма Coral Travel Estonia создавалась во время пандемии. На сегодняшний день она обеспечивает 60 процентов эстонского рынка пакетных туров в Турцию. Материнский холдинг существует уже 30 лет и надежно обеспечивает тылы своим отделениям. Главная ставка компании – комфорт, который должен начинаться уже с трапа самолета.

«Рискованно было начинать бизнес, когда мир был закрыт. Но оказалось, что это было правильное время для выхода на рынок, – подчеркнула Анна Беляков. – Мы начали летать с авторитетной авиакомпанией Turkish Airlines и первыми в Эстонии предложили бизнес-класс в турпакете».

С момента отправки компанией Coral Travel Estonia первого самолета в Турцию прошло почти полтора года. За это время на Анталийское побережье было доставлено 35 000 туристов из Эстонии. Будущим летом оператор прогнозирует увеличение показателей минувшего сезона на 34 процента. К турецкому направлению добавятся Греция (Родос, Крит) и Черногория. В Анталию в разгар сезона планируется до 10 полетов в неделю.

Яне Лаурисоо, турбюро Go Travel (слева).
Яне Лаурисоо, турбюро Go Travel (слева). Фото: PAULAVICIUS ANDRIUS

Зимний сезон Coral Travel Estonia уже сейчас показывает рост в 50 процентов за счет уплотнения графика прямых рейсов в Египет. В частности, к полетам в Хургаду добавились рейсы в Шарм-эль-Шейх. Открылись также три новых направления – ОАЭ, Марокко и остров Тенерифе. Под эти поездки зарезервированы места в самолетах Air Baltic с пересадкой в Риге.

Экономия на зимнем отдыхе

Нынешний зимний сезон пока выглядит заметно лучше прошлогоднего, когда страны только-только выходили из пандемии и люди очень аккуратно путешествовали. На активности туристов положительно сказывается практически полная отмена ограничений и свободный въезд даже в те уголки мира, которые применяли самые строгие ограничения. При этом экзотический туризм восстанавливается медленнее и сложнее, все еще ощущая на себе последствия пандемии.

Пилле Пайсуотс, турбюро Tuusik.
Пилле Пайсуотс, турбюро Tuusik. Фото: PAULAVICIUS ANDRIUS

Массовый туризм заметно изменился. Приостановился рост индивидуального туризма, а турпакеты снова воспринимаются жителями Эстонии как более надежный вариант. При этом клиент нередко действует по принципу «гулять так гулять», поскольку на фоне всех кризисов и общей нестабильности у людей нет уверенности в том, что им через какое-то время снова представится возможность отдохнуть с комфортом.

В преддверии зимы клиенты начинают осторожничать. По оценкам экспертов, жители Эстонии станут экономить скорее на зимнем отпуске, чем на летнем. По этой причине турбизнес делает смелые прогнозы на летний сезон. Вместе с тем ожидание непростой для потребителей зимы вынуждает туроператоров задумываться о кооперации усилий с другими компаниями в заполнении самолетов.

Ценового шока уже не будет

Изменение психологии потребления, с одной стороны, привело к готовности людей тратить больше. С другой стороны, на конечных ценах турпакетов заметно сказалось удорожание авиатоплива, которое формирует 30 процентов стоимости поездки. Рост за год составил 170 процентов. Часть гостиниц за время пандемии закрылась, а на фоне энергокризиса оставшиеся продолжают дорожать. Большие изменения про изошли и в кадровой сфере: ушедшие из индустрии не вернулись. Набор и обучение новых сотрудников требует времени, им приходится поднимать зарплаты. В итоге за год средняя цена турпакета выросла на 30 процентов. Согласно прогнозам, цены продолжат расти. В Coral Travel ожидают подорожание путевок на 13 процентов, шокового роста цен в дальнейшем уже не будет.

Турецкий международный концерн Coral Travel продемонстрировал на мероприятиях Starway, что заинтересован в укреплении отношений с эстонскими турагентами. Последние, кстати, не скрывали, что выездная сессия в Турцию с эффектными призами, красной дорожкой и фотосессией – это определенный стимул бороться за результат. Помимо участия в церемонии награждения, представителям отличившихся компаний была предоставлена возможность на четыре дня предаться отдыху на море по системе «все включено». В программе также значились экскурсии по самым популярным местам Анталийского побережья и посещение банного клуба в Сиде с его знаменитым хамамом.

Накануне церемонии награждения турагенты прошли популярный обряд очищения души и тела в хамам-клубе Keyf.
Накануне церемонии награждения турагенты прошли популярный обряд очищения души и тела в хамам-клубе Keyf. Фото: PAULAVICIUS ANDRIUS

ТОП-10 успешных турагентств по версии Coral Travel

• Estravel

• Go Travel

• Tuusik

• Delfiin Reisibüroo

• Reisiparadiis

• Supertours

• Indigo Travel

• Reisiekspert

• Travel1

• Oikumena

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