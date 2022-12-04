Кризисы последних лет заметно изменили массовый туризм. Время принятия решений об отдыхе за рубежом укоротилось до пяти недель, зато клиенты готовы платить заметно больше. «У людей больше нет уверенности в том, что они смогут в ближайшее время позволить себе еще один отпуск», – такие выводы прозвучали на мероприятии, устроенном турецким туроператором Coral Travel в Турции.
Премия STARWAY–2022 ⟩ Желание быстро отдохнуть сильнее цели сэкономить
Лауреатами престижной премии Starway–2022, учрежденной этой турецкой компанией почти 20 лет назад, стали три эстонских агентства – Estravel, Go Travel и Tuusik. Еще 25 агентств получили сертификаты и подарки. Всего оценивалось 150 туристических фирм Эстонии. Церемония награждения прошла в курортном городе Сиде на южном побережье Средиземного моря.
Участники из Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии обсуждали, как трансформировался турбизнес за время пандемии и каковы перспективы, что готовит завтрашний день. Туриндустрия оказалась столь же чувствительна к падениям, как и к взлетам, констатировали гости Starway. Минувшее лето было для эстонских компаний очень успешным. Турбизнес вернулся к показателям, к которым привык до пандемии.
Заядлые путешественники из Балтии
У каждой из трех стран Балтии – своя стратегия ведения бизнеса. Результаты работы турагентов свидетельствуют, что Эстония зарабатывает больше всех, имея меньше клиентов, Литва берет количеством туристов, а у Латвии доход всегда стабильный. По оценке руководителя по продажам Coral Travel в Балтийском регионе Анны Беляков, турбизнес всех трех стран сейчас доходный, но результат складывается из разных слагаемых. В Литве элементарно больше клиентов на рынке, тогда как эстоноземельцы предпочитают хорошие отели.
«Жители Эстонии готовы путешествовать по три-четыре раза в год! При этом эстонский турист, как правило, селится в крепкой пятерке и объезжает с экскурсиями полстраны, насыщаясь впечатлениями, а русский турист любит пассивный отдых и обычно делает выбор в пользу отелей более высокого уровня», – отметила руководитель эстонского подразделения Coral Travel Яна Митякова, недавно перенявшая эстафету от Беляков, которая руководила компанией в течение двух лет с момента ее прихода в Эстонию.
Фирма Coral Travel Estonia создавалась во время пандемии. На сегодняшний день она обеспечивает 60 процентов эстонского рынка пакетных туров в Турцию. Материнский холдинг существует уже 30 лет и надежно обеспечивает тылы своим отделениям. Главная ставка компании – комфорт, который должен начинаться уже с трапа самолета.
«Рискованно было начинать бизнес, когда мир был закрыт. Но оказалось, что это было правильное время для выхода на рынок, – подчеркнула Анна Беляков. – Мы начали летать с авторитетной авиакомпанией Turkish Airlines и первыми в Эстонии предложили бизнес-класс в турпакете».
С момента отправки компанией Coral Travel Estonia первого самолета в Турцию прошло почти полтора года. За это время на Анталийское побережье было доставлено 35 000 туристов из Эстонии. Будущим летом оператор прогнозирует увеличение показателей минувшего сезона на 34 процента. К турецкому направлению добавятся Греция (Родос, Крит) и Черногория. В Анталию в разгар сезона планируется до 10 полетов в неделю.
Зимний сезон Coral Travel Estonia уже сейчас показывает рост в 50 процентов за счет уплотнения графика прямых рейсов в Египет. В частности, к полетам в Хургаду добавились рейсы в Шарм-эль-Шейх. Открылись также три новых направления – ОАЭ, Марокко и остров Тенерифе. Под эти поездки зарезервированы места в самолетах Air Baltic с пересадкой в Риге.
Экономия на зимнем отдыхе
Нынешний зимний сезон пока выглядит заметно лучше прошлогоднего, когда страны только-только выходили из пандемии и люди очень аккуратно путешествовали. На активности туристов положительно сказывается практически полная отмена ограничений и свободный въезд даже в те уголки мира, которые применяли самые строгие ограничения. При этом экзотический туризм восстанавливается медленнее и сложнее, все еще ощущая на себе последствия пандемии.
Массовый туризм заметно изменился. Приостановился рост индивидуального туризма, а турпакеты снова воспринимаются жителями Эстонии как более надежный вариант. При этом клиент нередко действует по принципу «гулять так гулять», поскольку на фоне всех кризисов и общей нестабильности у людей нет уверенности в том, что им через какое-то время снова представится возможность отдохнуть с комфортом.
В преддверии зимы клиенты начинают осторожничать. По оценкам экспертов, жители Эстонии станут экономить скорее на зимнем отпуске, чем на летнем. По этой причине турбизнес делает смелые прогнозы на летний сезон. Вместе с тем ожидание непростой для потребителей зимы вынуждает туроператоров задумываться о кооперации усилий с другими компаниями в заполнении самолетов.
Ценового шока уже не будет
Изменение психологии потребления, с одной стороны, привело к готовности людей тратить больше. С другой стороны, на конечных ценах турпакетов заметно сказалось удорожание авиатоплива, которое формирует 30 процентов стоимости поездки. Рост за год составил 170 процентов. Часть гостиниц за время пандемии закрылась, а на фоне энергокризиса оставшиеся продолжают дорожать. Большие изменения про изошли и в кадровой сфере: ушедшие из индустрии не вернулись. Набор и обучение новых сотрудников требует времени, им приходится поднимать зарплаты. В итоге за год средняя цена турпакета выросла на 30 процентов. Согласно прогнозам, цены продолжат расти. В Coral Travel ожидают подорожание путевок на 13 процентов, шокового роста цен в дальнейшем уже не будет.
Турецкий международный концерн Coral Travel продемонстрировал на мероприятиях Starway, что заинтересован в укреплении отношений с эстонскими турагентами. Последние, кстати, не скрывали, что выездная сессия в Турцию с эффектными призами, красной дорожкой и фотосессией – это определенный стимул бороться за результат. Помимо участия в церемонии награждения, представителям отличившихся компаний была предоставлена возможность на четыре дня предаться отдыху на море по системе «все включено». В программе также значились экскурсии по самым популярным местам Анталийского побережья и посещение банного клуба в Сиде с его знаменитым хамамом.
ТОП-10 успешных турагентств по версии Coral Travel
• Estravel
• Go Travel
• Tuusik
• Delfiin Reisibüroo
• Reisiparadiis
• Supertours
• Indigo Travel
• Reisiekspert
• Travel1
• Oikumena