Таллинн планирует весной запустить ночные автобусы

Кроме того, запланированы средства для запуска центра управления общественным транспортом (включая программное обеспечение), то есть для создания умной системы управления общественным транспортом. Продолжится установка павильонов ожидания и табло с расписанием в режиме реального времени на остановках общественного транспорта, а также замена аварийных несущих мачт.

В 2023 году продолжится реализация нескольких проектов с внешним финансированием для развития городского транспорта. Целью проекта CitySCAPE является исследование и тестирование кибер-безопасности городского мультимодального транспорта. В рамках проекта «Платформа для обмена информацией с целью администрирования системы общественного транспорта и перевозок по требованию» тестируется система перевозок по требованию от двери клиента до транспортных узлов столицы, таких как транспортный узел Юлемисте, Таллиннский порт, и оттуда в Хельсинки.

В рамках проекта «Применение услуги мобильности (MAAS) для соединения общественного и частного транспорта в городах Эстонии» будет приобретена платформа услуг мобильности, которая позволяет собрать различные транспортные услуги, действующие в Таллинне, в единый пакет, включающий услугу планирования маршрута и оплаты. Концепция проекта «Умные инициативы в сфере общественного транспорта климатически нейтральных городов Европы – SPINE» – ускорить достижение климатической нейтральности, укрепив системы общественного транспорта при помощи интеграции новых услуг, схем, активных видов транспорта и микромобильности.

В следующем году город намерен приступить к реализации пилотного проекта ночных автобусов, который продлится с 15 мая по 17 сентября. Планируется открыть четыре ночных линии: в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, Мустамяэ, Прийсле и Пельгуранна, начало всех маршрутов у Балтийского вокзала. Отправления планируется осуществлять по выходным с 00:30 до 04:30.