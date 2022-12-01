За неделю добавился 2241 новый случай COVID-19: скончались девять человек

По состоянию на утро четверга были госпитализированы 180 пациентов с COVID-19, из них 78 госпитализация потребовалась из-за симптоматического COVID-19. За неделю скончались девять человек в возрасте от 56 до 93 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания. Об этом сообщил Департамент здоровья.

Учитывая рост числа случаев заболевания COVID-19 среди пожилых людей, в ближайшие недели ведомство прогнозирует увеличение числа госпитализаций.

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 остается на стабильном уровне, показатель заражаемости R скорее свидетельствует о тенденции роста. Заболеваемость COVID-19 увеличилась среди пожилых людей. Количество случаев, зарегистрированных в социальных учреждениях по уходу, осталось на прежнем уровне по сравнению с прошлой неделей.

По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения, с начала сезона в связи с гриппом госпитализированы 16 человек, 37,5 процента нуждающихся в госпитализации пациентов были старше 65 лет.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболеваний среди детей до 4 лет и лиц трудоспособного возраста увеличилось на 14,7 процента и 21,8 процента соответственно. Больше всего среди заболевших - дети до 5 лет.