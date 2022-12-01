Circle K: на следующей неделе произойдет резкое изменение цен на нефть

«Колебания цен на сырую нефть продолжаются. Если в первый торговый день недели цена на нефть марки Brent в основном составляла 81 доллар за баррель, то к середине недели цена сырой нефти снова достигла 87 долларов за баррель. Цены растут из-за сокращения предложения, ослабления доллара и оптимизма по поводу восстановления спроса в Китае», – пояснил Сасси.

По его словам, особое беспокойство вызывает дизельное топливо – как будет выглядеть соотношение спроса и предложения после вступления в силу санкций на топливо российского происхождения.

В то же время, европейские нефтепереработчики подготовились к нефтяному эмбарго и заполнили свои склады. Кроме того, предпринимаются попытки заменить российскую нефть нефтью с Ближнего Востока, из США и Латинской Америки, поскольку азиатский спрос со стороны этих стран упал. «В Азии экономика явно замедлилась, а поставки российской нефти увеличились», – добавил Индрек Сасси.