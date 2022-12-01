По словам руководителя отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрека Сасси, цена сырой нефти на мировом рынке продолжает колебаться, но более резкое изменение цен можно прогнозировать в начале следующей недели, когда произойдет встреча стран ОПЕК+, а также вступит в силу эмбарго на российскую нефть.
Circle K: на следующей неделе произойдет резкое изменение цен на нефть
«Колебания цен на сырую нефть продолжаются. Если в первый торговый день недели цена на нефть марки Brent в основном составляла 81 доллар за баррель, то к середине недели цена сырой нефти снова достигла 87 долларов за баррель. Цены растут из-за сокращения предложения, ослабления доллара и оптимизма по поводу восстановления спроса в Китае», – пояснил Сасси.
По его словам, особое беспокойство вызывает дизельное топливо – как будет выглядеть соотношение спроса и предложения после вступления в силу санкций на топливо российского происхождения.
В то же время, европейские нефтепереработчики подготовились к нефтяному эмбарго и заполнили свои склады. Кроме того, предпринимаются попытки заменить российскую нефть нефтью с Ближнего Востока, из США и Латинской Америки, поскольку азиатский спрос со стороны этих стран упал. «В Азии экономика явно замедлилась, а поставки российской нефти увеличились», – добавил Индрек Сасси.
По словам Сасси, их также беспокоит страх перед европейской экономической рецессией, поскольку резкое повышение процентных ставок замедляет экономику и снижает спрос на топливо.