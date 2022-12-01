ТАНЦЫ ВОКРУГ АТОМНОЙ СТАНЦИИ ⟩ Старейшина волости Виру-Нигула опровергает слухи о сговоре

В последние недели страсти распалила новость, что от имени Fermi Energia в начале этого месяца в поселке Летипеа в Ляэне-Вирумаа начнутся предварительные геологические исследования строительства.

Местные жители недовольны поведением Fermi Energia, ведь с ними заранее не обсуждали этот вопрос, а ранее говорилось о совсем о другом месте – об участке в Мадала под Кунда. Однако как выяснилось недавно, указанное место не подходит для строительства атомной электростанции.