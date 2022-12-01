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ТАНЦЫ ВОКРУГ АТОМНОЙ СТАНЦИИ ⟩ Старейшина волости Виру-Нигула опровергает слухи о сговоре

Маргус Мартин
, журналист
Старейшина волости Виру-Нигула опровергает слухи о сговоре
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Работа по выяснению возможного строительства атомной электростанции будет продолжена, обещают представители Fermi Energia.
Работа по выяснению возможного строительства атомной электростанции будет продолжена, обещают представители Fermi Energia. Фото: Margus Martin

В ситуации, когда страна не решила, можно ли вообще в Эстонии строить атомную электростанцию, Fermi Energia частным образом проводит предварительную работу по поиску подходящего места и технологии для атомной электростанции стоимостью миллиард евро.

В последние недели страсти распалила новость, что от имени Fermi Energia в начале этого месяца в поселке Летипеа в Ляэне-Вирумаа начнутся предварительные геологические исследования строительства.

Местные жители недовольны поведением Fermi Energia, ведь с ними заранее не обсуждали этот вопрос, а ранее говорилось о совсем о другом месте – об участке в Мадала под Кунда. Однако как выяснилось недавно, указанное место не подходит для строительства атомной электростанции.

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