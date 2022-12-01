МНЕНИЕ ⟩ Сколько нужно жертв, чтобы правительство начало помогать душевнобольным по-настоящему?

Почему люди вынуждены абстрагироваться от происходящего или, в худшем случае, подвергаться неприятным взаимодействиям с душевнобольными людьми? Потому что, даже если человек проявит неравнодушие и сообщит о проблеме, отреагируют на нее неохотно. То есть, пока человек с заболеваниями психики кого-нибудь не прибил, он смело может разгуливать по улицам и пугать местных жителей?

С другой стороны, и правда не прибил. Но, к примеру, в момент припадка разбивал чужие машины, как это несколько лет назад сделал душевнобольной, проживавший с мамой: он угнал ее машину, врезался в здание Вильяндиской Академии культуры, а затем стал громить припаркованные неподалеку машины. Естественно, в больницу его не положили – не нашли оснований. Да, прописали таблетки: успокоительные и лекарства от шизофрении. Но душевнобольной прочитал в интернете о побочных действиях этих лекарств и пить их, конечно же, не стал.