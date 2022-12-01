Интересно: подробности о реставрации двух участков опорной стены Тоомпеа

На участке, граничащем с Тоомпарком, склон до второй половины XIX века представлял собой естественную скалу. Поскольку край обрыва периодически обрушался, угрожая и зданиям, возведенным на склоне, на рубеже XVIII и XIX веков появилась идея построить опорную стену. Однако строительство опорной стены со стороны нынешнего Тоомпарка началось не ранее конца XIX века. На возвышающемся над улицей Пикк Ялг склоне и вдоль улицы Нунне укрепление плитнякового плато Тоомпеа было начато немного раньше.

Стена со стороны Кохтуотса до реставрации. Фото: Управа Таллинна.

Стена со стороны Кохтуотса после реставрации. Фото: Управа Таллинна.

Со стороны Тоомпарка опорная стена строилась поэтапно с 1870-х годов до начала 20 века. Кладка включает большие разгрузочные своды с остроконечными арками в неоготическом стиле, типичные для архитектуры того времени. В 1903 году у стены была построена лестница Паткули.