В ноябре завершились работы по реставрации двух участков опорной стены Тоомпеа - от платформы Паткули до сквера Китсеаэд, а также под смотровой площадкой Кохтуотса. В общей сложности отреставрировано 200 метров опорной стены.
Интересно: подробности о реставрации двух участков опорной стены Тоомпеа
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, для города важно сохранять историческое городское пространство.
«Опорная стена Тоомпеа является важным градостроительным сооружением, и ее реставрация позволит подчеркнуть и поддержать сохранение своеобразия Старого города, — отметила Липпус. — В следующем году город планирует продолжить восстановление опорных стен, реставрацию лестниц Паткули и Пильштикер, а также расположенных поблизости опорных стен».
Город приступил к реставрации опорных стен Тоомпеа, покрывающих естественные известняковые образования, в 2017 году. К настоящему моменту восстановлено большинство стен со стороны Тоомпарка и улицы Нунне. В этом году была отремонтирована опорная стена на участках между лестницей Паткули и сквером Китсеаэд, а также возле смотровой платформы Кохтуотса.
Реставрационные работы обошлись почти в 290 000 евро. Стены были очищены от растительности, обветшавшие части стен отремонтировали, заделали швы. Как отметила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, в последнее время природа все больше одолевала опорную стену Тоомпеа, и реставрация была крайне необходима.
«В последний раз кладку Тоомпеа обслуживали и восстанавливали около двадцати лет назад, на стене уже росли кусты и деревья. Зелень в городском пространстве – это хорошо, но, к сожалению, корни деревьев все больше и больше разрушали стену, и она уже была под угрозой обрушения, – сказала Хауканымм. – Теперь архитектурное наследие XIX века приведено в порядок, стена стала безопасной и ухоженной, как и подобает городу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».
На участке, граничащем с Тоомпарком, склон до второй половины XIX века представлял собой естественную скалу. Поскольку край обрыва периодически обрушался, угрожая и зданиям, возведенным на склоне, на рубеже XVIII и XIX веков появилась идея построить опорную стену. Однако строительство опорной стены со стороны нынешнего Тоомпарка началось не ранее конца XIX века. На возвышающемся над улицей Пикк Ялг склоне и вдоль улицы Нунне укрепление плитнякового плато Тоомпеа было начато немного раньше.
Со стороны Тоомпарка опорная стена строилась поэтапно с 1870-х годов до начала 20 века. Кладка включает большие разгрузочные своды с остроконечными арками в неоготическом стиле, типичные для архитектуры того времени. В 1903 году у стены была построена лестница Паткули.
Первый крупный ремонт опорных стен был проведен во второй половине 1950-х годов. Помимо прочего, была спроектирована и построена соединительная лестница рядом с башней Пильштикер, а лестница Паткули была продлена вниз. Последняя часть лестницы Паткули была построена в 1970-х годах. После этого в течение десятилетий за опорной стеной не ухаживали, и дорожки у ее подножия заросли. Затем ремонт проводился в 1993–1999 годах, после чего стена не обслуживалась на регулярной основе до 2017 года.