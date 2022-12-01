Турецкая полиция задержала граждан Финляндии из-за публикации в соцсетях

Турецкая полиция заявила, что задержала двух финнов из-за публикации в социальных сетях. Полиция Анкары сообщила в Twitter, что задержанные рвали турецкие лиры на видео, размещенном в соцсетях.

Эти люди – граждане Финляндии, родившиеся в Могадишо, Сомали, которые прибыли в Турцию по студенческому обмену Евросоюза Erasmus в воскресенье, говорится в заявлении. Полиция приняла «законные меры», отмечается в релизе. Посольство Финляндии в Анкаре пока не смогло подтвердить Yle факт ареста.

«Ты не можешь просто взять и порвать наши деньги»

Турецкое информационное агентство DHA разместило на своем сайте видеоролик из TikTok, который, согласно DHA, привел к аресту. На видеозаписи видно, как молодой темнокожий мужчина, смеясь, кидает банкноты на землю и рвет их.

«Смотри, смотри, смотри! Это не деньги», – говорит мужчина на видео по-английски, разрывая банкноту.

Видео, очевидно, после удалили из профиля пользователя TikTok. По данным турецкой полиции, клип было опубликован 9 ноября. В аккаунте пользователя также есть ролики на финском языке. Два дня назад он опубликовал свое последнее видео, под которым турецкие пользователи TikTok или тролли комментируют инцидент с банкнотами.

«Кем ты себя считаешь? Ты не можешь просто взять и порвать наши деньги?! Если бы кто-то сделал то же самое, ты бы назвал его расистом. Ты должен быть осмотрительнее», – написал комментатор.

В Турции за публикацию в соцсетях могут приговорить к тюремному заключению

В Турции аресты за сообщения в социальных сетях не являются редкостью и могут привести даже к реальным срокам. Согласно новому закону, распространение ложной информации может привести к тюремному заключению сроком до трех лет.