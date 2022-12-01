Турецкие СМИ разместили видеоролик из TikTok, который, по их словам, привел к аресту. На нем видно, как молодой человек кидает банкноты на землю и рвет их, пишет Yle.
Турецкая полиция задержала граждан Финляндии из-за публикации в соцсетях
Турецкая полиция заявила, что задержала двух финнов из-за публикации в социальных сетях. Полиция Анкары сообщила в Twitter, что задержанные рвали турецкие лиры на видео, размещенном в соцсетях.
Эти люди – граждане Финляндии, родившиеся в Могадишо, Сомали, которые прибыли в Турцию по студенческому обмену Евросоюза Erasmus в воскресенье, говорится в заявлении. Полиция приняла «законные меры», отмечается в релизе. Посольство Финляндии в Анкаре пока не смогло подтвердить Yle факт ареста.
«Ты не можешь просто взять и порвать наши деньги»
Турецкое информационное агентство DHA разместило на своем сайте видеоролик из TikTok, который, согласно DHA, привел к аресту. На видеозаписи видно, как молодой темнокожий мужчина, смеясь, кидает банкноты на землю и рвет их.
«Смотри, смотри, смотри! Это не деньги», – говорит мужчина на видео по-английски, разрывая банкноту.
Видео, очевидно, после удалили из профиля пользователя TikTok. По данным турецкой полиции, клип было опубликован 9 ноября. В аккаунте пользователя также есть ролики на финском языке. Два дня назад он опубликовал свое последнее видео, под которым турецкие пользователи TikTok или тролли комментируют инцидент с банкнотами.
«Кем ты себя считаешь? Ты не можешь просто взять и порвать наши деньги?! Если бы кто-то сделал то же самое, ты бы назвал его расистом. Ты должен быть осмотрительнее», – написал комментатор.
В Турции за публикацию в соцсетях могут приговорить к тюремному заключению
В Турции аресты за сообщения в социальных сетях не являются редкостью и могут привести даже к реальным срокам. Согласно новому закону, распространение ложной информации может привести к тюремному заключению сроком до трех лет.
Пока неясно, в чем обвинят задержанных, и будут ли им вообще предъявлены какие-либо обвинения. Также возможно, что их депортируют из Турции, как это часто случалось с задержанными иностранцами.