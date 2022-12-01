Эстония вместе с Нидерландами и Норвегией пожертвует Украине полевой госпиталь

«Украина продолжает сражаться за свободу всей Европы, ее силы не иссякают. Крайне важно, чтобы военная помощь Украине продолжалась и увеличивалась, потому что от этого зависит их успех на поле боя и сопротивление вторжению Российской Федерации», - сказал Певкур.

Чтобы ускорить процесс предоставления помощи, прежде всего пожертвуют комплекс, созданный на базе имеющегося у Сил обороны госпиталя. Одновременно при поддержке союзников для Сил обороны купят такой же полевой госпиталь.

«Это самый быстрый способ поддержать Украину полевым госпиталем таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии», - сказал Певкур.

Если, по оценке производителя, весь процесс от заключения договора то завершения работы над новым госпиталем займет не менее шести месяцев, то в качестве срока предоставленных Украине модулей производитель указал февраль 2023 года.

Трехстороннее сотрудничество включает также покупку контейнерного транспорта и прицепов, санитарных, складских и жилых модулей, а также медицинского оборудования для дополнения и обновления полевого госпиталя, который получит Украина. Обучение по пользованию госпиталем проведут украинские и эстонские специалисты при поддержке Нидерландов.

Нидерланды выделили в поддержку проекта 3,5 млн евро, а Норвегия 4,3 млн евро. Затраты Эстонии связаны преимущественно с затратами на рабочую силу Центра оборонных инвестиций и связанного с проектом персонала Сил обороны.

Кроме того, в рамках этого пакета военной помощи Эстония также передаст Украине индивидуальное и прочее снаряжение.

С декабря 2021 года Министерство обороны за счет своих запасов, вооружения и снаряжения предоставило Украине помощи на сумму более 255 млн евро. В то же время, Эстония может при поддержке ЕС заменить пожертвованное снаряжение того же качества. Согласно принятым на данный момент решениям ЕС, Эстонии вернут 156 млн евро.