Наши биатлонисты на первой эстафете сезона чуда не сотворили

В первой гонке Рене Цахкна выступил хорошо. Он передал эстафету восьмым, находясь от лидера гонки – Норвегии – в 35 секундах, но лишь в 14 секундах от сохранявшей четвертое место Австрии.

На втором отрезке из-за ошибок в стрельбе Кристо Сиймер отправился на штрафной круг и Эстония опустилась на 16-е место. За пару секунд в лидеры выбились Германия и Норвегия.

На третьем отрезке Райдо Рянкелю пришлось у стенда израсходовать все три запасных патрона, но с их помощью он сумел поразить цели. Роберт Хелдна в итоге вышел на последний участок 14-м. Норвегия и Германия шли по-прежнему вместе.

Зато на последнем отрезке ключевой лыжник от норвежцев Йоханнес Тимгнес Бе быстро нагнал немца Романа Риса, точно отработал мишени и быстро прояснил ситуацию. Норвегия, ставшая олимпийским чемпионом в Пекине прошлой зимой, успешно начала сезон и в этом году.