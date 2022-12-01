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Наши биатлонисты на первой эстафете сезона чуда не сотворили

rus.postimees.ee
Наши биатлонисты на первой эстафете сезона чуда не сотворили
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Рене Цахкна.
Рене Цахкна. Фото: Tairo Lutter

На этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти эстонская мужская сборная в эстафете 4х7,5 км заняла 14-е место. Первые три места у Норвегии, Германии и Франции.

В первой гонке Рене Цахкна выступил хорошо. Он передал эстафету восьмым, находясь от лидера гонки – Норвегии – в 35 секундах, но лишь в 14 секундах от сохранявшей четвертое место Австрии.

На втором отрезке из-за ошибок в стрельбе Кристо Сиймер отправился на штрафной круг и Эстония опустилась на 16-е место. За пару секунд в лидеры выбились Германия и Норвегия.

На третьем отрезке Райдо Рянкелю пришлось у стенда израсходовать все три запасных патрона, но с их помощью он сумел поразить цели. Роберт Хелдна в итоге вышел на последний участок 14-м. Норвегия и Германия шли по-прежнему вместе.

Зато на последнем отрезке ключевой лыжник от норвежцев Йоханнес Тимгнес Бе быстро нагнал немца Романа Риса, точно отработал мишени и быстро прояснил ситуацию. Норвегия, ставшая олимпийским чемпионом в Пекине прошлой зимой, успешно начала сезон и в этом году.

Хелдна в начале своего участка опустился на 16-е место, но в конкуренции с Италией и Болгарией все же сумел вернуть 14-ю позицию.

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