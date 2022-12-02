Виктория Индрисова: Slava Ukraini спешит с помощью туда, где людям хуже всего

- Регулярно сообщается о том, что в освобождаемых ВСУ от оккупантов населенных пунктах часто нет ни электричества, ни воды, ни канализации. Многие дома разрушены. Большая часть организаций, занимающихся доставкой гуманитарной помощи, не работают в таких местах, потому что это считается слишком опасным. Кажется, НКО Slava Ukraini и ее партнеров в Украине сложность таких задач не пугает?

- Ситуация обстоит так, что только что освобожденные от оккупации территории, где уже нет российских военных и российской военной техники, все равно подвергаются бомбежкам, артиллерийским и ракетным ударам со стороны России. Мы приехали в Херсонскую область уже через восемь дней после освобождения Херсона, и когда мы оказались в городе, на Херсон падали снаряды. Когда мы приезжали в села Херсонской области, то обнаруживали, что в домах людей там нет ни света, ни отопления, ни воды.

То есть в домах там было примерно 5-7 градусов тепла. Иногда чувствовалось, что на улице теплее, чем в каком-то доме. В последний наш приезд многие жители Херсонской и Донецкой областей, которым мы доставляли помощь, говорили, что мы стали первыми людьми, которые туда откуда-то приехали с начала войны. Местные бабушки и дедушки говорили, что мы были первыми, кто привез им еду и теплые вещи.