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Виктория Индрисова: Slava Ukraini спешит с помощью туда, где людям хуже всего

Павел Соболев
, журналист
Виктория Индрисова: Slava Ukraini спешит с помощью туда, где людям хуже всего
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  • Поставлена цель собрать три миллиона евро на посылки для жителей прифронтовых районов Украины
  • Slava Ukraini доставляет помощь людям, которые живут в километре от линии фронта
  • Титул «Гражданин года 2022» стал наградой всей команде Slava Ukraini

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной войне в Украине и ее влиянию на различные общественные процессы, со-генеральный директор HKO Slava Ukraini Виктория Индрисова среди прочего ответила на вопросы, касающиеся кампании по сбору средств для гуманитарной помощи «Рождество надежды в Украине», а также присуждения почетного титула «Гражданин года 2022» основательнице HKO Slava Ukraini Йоханне-Марии Лехтме.

- На этой неделе в Эстонии по инициативе НКО Slava Ukraini и концерна Postimees стартовала кампания по сбору средств для гуманитарной помощи «Рождество надежды в Украине», цель которой — отправить сотне тысяч простых украинцев в освобождаемых от оккупации селах посылку с помощью. Сколько нужно собрать денег, чтобы выполнить эту задачу, какими темпами сейчас поступают пожертвования, можно ли надеяться, что план удастся перевыполнить?

- Мы запустили нашу кампанию в понедельник, 28 ноября. Наша цель действительно состоит в том, чтобы накормить многих украинцев, которые живут сейчас или совсем рядом с линией фронта, или на только что освобожденных территориях, подарить им свет, тепло, подарить им в канун Рождества надежду.

Наша амбициозная цель состоит в том, чтобы собрать три миллиона евро. Мы очень благодарны всем тем людям, которые уже совершили пожертвования. Кампания набирает обороты, и я хочу подчеркнуть, что мы очень благодарны каждому человеку, который жертвует средства.

В эти комплекты, которые мы собираемся отправить в Украину, войдут коробка еды, рассчитанная на недельные потребности двух человек, средства гигиены, спички, свечи, фонарик, теплые одеяла и подушки. Кроме того, мы доставим в Украину и все те теплые вещи, которые жертвовали для украинцев жители Эстонии. Носки, варежки, шарфы, шапки. Все то, что люди собирали по всей Эстонии в рамках той нашей кампании, что закончилась 30 ноября.

- Регулярно сообщается о том, что в освобождаемых ВСУ от оккупантов населенных пунктах часто нет ни электричества, ни воды, ни канализации. Многие дома разрушены. Большая часть организаций, занимающихся доставкой гуманитарной помощи, не работают в таких местах, потому что это считается слишком опасным. Кажется, НКО Slava Ukraini и ее партнеров в Украине сложность таких задач не пугает?

- Ситуация обстоит так, что только что освобожденные от оккупации территории, где уже нет российских военных и российской военной техники, все равно подвергаются бомбежкам, артиллерийским и ракетным ударам со стороны России. Мы приехали в Херсонскую область уже через восемь дней после освобождения Херсона, и когда мы оказались в городе, на Херсон падали снаряды. Когда мы приезжали в села Херсонской области, то обнаруживали, что в домах людей там нет ни света, ни отопления, ни воды.

То есть в домах там было примерно 5-7 градусов тепла. Иногда чувствовалось, что на улице теплее, чем в каком-то доме. В последний наш приезд многие жители Херсонской и Донецкой областей, которым мы доставляли помощь, говорили, что мы стали первыми людьми, которые туда откуда-то приехали с начала войны. Местные бабушки и дедушки говорили, что мы были первыми, кто привез им еду и теплые вещи.

В нашу последнюю поездку мы разговаривали с представителями многих международных гуманитарных организаций. Мы встречались с ними в Днепре, и они говорили нам, что исходя из своей политики безопасности они не едут с помощью в Украине в районы, которые находятся к линии фронта ближе чем в 30-40 километрах. Мы себя таким образом не ограничиваем. Нам случается оказываться и в 1-2 километрах от линии фронта.

Очень часто раздача гуманитарной помощи, разговоры с местными жителями о том, в чем они особенно остро нуждаются и что им следует привезти в следующий раз, происходят под грохот взрывов. Это реальность.

- Много говорится о том, что собранную НКО Slava Ukraini гуманитарную помощь доставляют в самые горячие точки, совсем близкие к зонам боевых действий. Например, недавно сообщалось, что НКО Slava Ukraini доставляла такую помощь людям в Бахмуте, который российская армия не слишком успешно пытается окружить, но регулярно обстреливает средствами артиллерии. Чтобы добираться до жилищ людей в таких условиях, наверное, только смелости и доброго сердца мало? Нужно иметь какие-то серьезные навыки действий в критических ситуациях?

- Важнее все-таки смелость, а самой важной вещью является, наверное, вера в то, что ты занимаешься очень важным и правильным делом. Не знаю, к счастью или к сожалению, но никто из нас никакой специальной подготовки не проходил. Порой мне кажется, что это даже хорошо, потому что ты начинаешь в сложный момент действовать не по теории, а по ситуации.

Конечно, когда мы находимся в самых горячих точках, мы стараемся координировать свои действия, свои визиты с украинскими военными. Разумеется, мы заботимся о своей безопасности, о безопасности своей команды, о безопасности украинских волонтеров, которые нам помогают. Мы стараемся и быть максимально эффективными, и в то же время сохранять свою команду.

Но вот, например, позавчера случилось то, что случилось. Волонтеры в Бахмуте, с которыми мы сотрудничаем, попали под обстрел. Два волонтера получили осколочные ранения, а еще один волонтер до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. И это тоже реальность этой войны.

- Украинские войска в последнее время достигли больших успехов в деоккупации территорий в Харьковской и Херсонской области, часто сообщается об успехах в Запорожской и Луганской, о боях в Донецкой. В каких регионах Украины Вам удается действовать особенно активно?

- В самое последнее время мы были сконцентрированы в основном на Донецкой и Херсонской областях, но если говорить о всей истории деятельности нашей организации, то, в общем, мы придерживаемся примерно такой стратегии: быть там, где людям хуже всего. Например, когда очень тяжелая ситуация наблюдалась в Харьковской области, мы старались особенно активно работать там. Скажем, в Изюме, куда после его освобождения мы направили свои основные усилия.

Ситуация на войне постоянно меняется, и НКО Slava Ukraini тоже очень быстро меняет территории своей деятельности, когда это бывает необходимо. Мы стараемся учитывать происходящее и попадать туда, где наша помощь оказывается особенно необходимой. Я бы сказала, что мы реагируем на все эти изменения в режиме реального времени.

- 28 ноября стало известно, что обладателем почетного титула «Гражданин года 2022» стала руководитель НКО Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме. Конечно, и Йоханна-Мария, и НКО Slava Ukraini работают не для получения таких титулов, но насколько важным для организации было это признание, в том числе и с той точки зрения, что такое признание наверняка позволяет узнать о деятельности НКО Slava Ukraini большему количеству людей, и многие из них, возможно, тоже захотят помочь Украине?

- Конечно, мы очень гордимся Йоханной-Марией и очень рады этой награде. Безусловно, решение о присуждении Йоханне-Марии этого титула помогло нам в еще большем объеме осветить для общественности деятельность нашей организации. У нас появились дополнительные возможности рассказать о том, что мы делаем, и что за этим стоит большая команда. Не только наша команда в Эстонии, но и команда фонда «Все для победы», вместе с которым мы работаем в Украине.

Это действительно командная деятельность, и Йоханна-Мария сама все время подчеркивает, что это — не ее награда, что это — награда команды. Но, не скрою, нам очень приятно, что Йоханна-Мария была удостоена этого титула. И, конечно, я согласна с тем, что благодаря очень широкому отражению в СМИ церемонии присуждения этого титула, о нас действительно смогло узнать еще больше людей.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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