Силы безопасности Ирана застрелили жителя Ирана, радовавшегося проигрышу иранской сборной в матче против США на Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, сообщает «Анадолу».
Друга детства футболиста иранской сборной убили за то, что он радовался победе США
Об этом говорится в заявлении базирующейся в Норвегии «Иранской организации по правам человека» (IHR).
В городе Бендер-Энзели провинции Гилан на северо-востоке страны, 27-летний Мехран Семак был убит силовиками за то, что праздновал победу сборной США над Ираном. Сермак в знак поддержки нажал на сигнал своего автомобиля, после чего получил выстрел в голову.
Футболист иранской сборной Саид Эззатоллахи написал на своей странице в Instagram, что убитый Сермак был его другом детства.
Эззатоллахи поделился старой фотографией с Сермаком и оставил подпись: «После вчерашнего горького поражения известие о твоей смерти разбило мне сердце. Старый друг, ты должен знать, что с каждым днем человечности в мире становится все меньше».
Сборная США с минимальным счетом переиграла команду Ирана в матче третьего тура группы B чемпионата мира по футболу, который состоялся 29 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.