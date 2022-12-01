Друга детства футболиста иранской сборной убили за то, что он радовался победе США

Об этом говорится в заявлении базирующейся в Норвегии «Иранской организации по правам человека» (IHR).

В городе Бендер-Энзели провинции Гилан на северо-востоке страны, 27-летний Мехран Семак был убит силовиками за то, что праздновал победу сборной США над Ираном. Сермак в знак поддержки нажал на сигнал своего автомобиля, после чего получил выстрел в голову.

Футболист иранской сборной Саид Эззатоллахи написал на своей странице в Instagram, что убитый Сермак был его другом детства.

Эззатоллахи поделился старой фотографией с Сермаком и оставил подпись: «После вчерашнего горького поражения известие о твоей смерти разбило мне сердце. Старый друг, ты должен знать, что с каждым днем человечности в мире становится все меньше».